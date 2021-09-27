限電踩煞車？中國中央官媒直批地方政府限電政策

由於中國近期有多個地方政府推出「能耗雙控」(控制能源消耗總量、能源消耗強度) 的嚴格政策，但這一刀切的政策引發物價上漲及擾民，甚至有分析看衰中國第四季經濟成長。面對這個亂象，中國人行旗下網媒《俠客島》罕見批評，各地方政府在傳統旺季「金九銀十」拉閘限電，是臨時抱佛腳行為，將引發後患。

《俠客島》指出，中央提出的「能耗雙控」目標行之有年，但中國地方政府平時不理會，直到發改委將超標的地區列為一級警示區域才開始臨急抱佛腳，祭出限電、限產政策，如果不改正這不良政策將會後患無窮。

8 月中旬，中國發改委公布，對 2021 年上半年各地區「能耗雙控」目標完成一份「晴雨表」。內容顯示，中國部分地區能耗強度不降反升，青海、寧夏、廣西、廣東、福建、新疆、雲南、陝西、江蘇等 9 省被列為一級預警地區。

中國發改委要求能耗不降反升的 9 省，要針對轄區內高能耗項目採取有力措施，確保完成全年能耗雙控目標，特別是能耗強度降低目標任務。因此許多地方政府開始推出一刀切式的停電、停產政策，引發民怨。

如雲南省提出加強重點產業管控，在規定內的產業月均產量不得超過 8 月產量的 10%，這相當於削減 90% 的產量。廣州則是進行限電，從 9 月 18 日起，全市在上午 8 時至晚間 22 時暫停生產用電，僅保留 15% 的保溫保安負荷。

江蘇則是有不少地區同樣面臨停電情況。而浙江省則緊急下令多個高耗能產業停產，甚至有的工廠下午接到政府通知，晚上就要停產。此外，東北多個地區也受限電之苦，有些地方停電超過 12 小時。