為達節能減碳目標 中國9省限電限產

由於中國發改委直接點名青海、寧夏、廣西、廣東、福建、新疆、雲南、陝西、江蘇等 9 省節能減碳達不到標準，要求上述各省加強管控。導致江蘇、青海、寧夏、廣西等多地紛紛祭出最嚴格的限電令，使得紡織業、鋼鐵、水泥等高污染企業產能受到衝擊。

依照今年中國政府提出的目標，「十四五」期間，每單位國內生產總值能耗和二氧化碳排放要分別降低 13.5%、18%。同時，2021 年發展主要預期目標中，也明確提出「每單位國內生產總值能耗降低 3% 左右」。

但中國發改委公布的 2021 年上半年中國各地能耗雙控目標完成情況內容來看，今年上半年，青海、寧夏、廣西、廣東、福建、新疆、雲南、陝西、江蘇等 9 省能耗強度年率變化不降反升，同時有 10 個省份能耗強度降低率未達到要求，反映出中國節能形勢嚴峻。

中國發改委要求能耗不降反升的 9 省，要針對轄區內高能耗項目採取有力措施，確保完成全年能耗雙控目標，特別是能耗強度降低目標任務。這些被點名的省份緊急加碼能耗雙控，從紡織到化工、水泥和鋼鐵等，不少產業面臨限電限產壓力。

雲南省提出加強重點產業管控。具體包括，工業矽企業月均產量不得超過 8 月產量的 10%；9～12 月黃磷生產線月均產量不得超過 8 月產量的 10% 等，這相當於削減 90% 的產量。

廣州則是進行限電，從 9 月 18 日起，全市在上午 8 時至晚間 22 時暫停生產用電，僅保留 15% 的保溫保安負荷。而從「開六停一」到「開五停二」再到「開四停三」，廣東部份地區的錯峰限電似乎正在升級。

江蘇則是有不少地區同樣面臨停電情況。根據該地區政府公告，自 9 月 15 日起，江蘇各地每月壓減 100 億度電，戴南地區企業從 9 月 16 日停電至 10 月 8 日，9 月 16 日夜間 12 點至 10 月 8 日全部停產。南通地區工廠接到通知，限電 15% 左右。

