〈台股盤前要聞〉台廠因應中國限電令、永齡人馬將進駐鴻準 今日必看財經新聞

關注盤前要聞重點，鴻準將召開股臨會，永齡資本控股提名 2 席董事、3 席獨董，象徵郭台銘人馬全面進駐；中國江蘇等多省擴大實施限電措施，部分台灣面板、代工廠受影響，適度調整產能因應。以下是今 (27) 日必看重要財經新聞。

鴻準新任董事名單出爐 永齡提名 2 董事、3 獨董

金屬機殼大廠鴻準 (2354-TW) 預計 10 月 20 日召開股臨會，董事候選名單出爐，其中法人代表永齡資本控股提名 2 席董事、3 席獨董，也象徵鴻準將由永齡集團接手，取代原來的鴻揚創投，郭台銘人馬全面進駐。閱讀全文...

合一新冠新藥完成前期開發 最快明年上半年啟動人體臨床

合一 (4743-TW) 繼上市糖尿病足部傷口潰瘍 (DFU) 新藥後，陸續投入各項新藥開發，其中，抗新冠病毒核酸新藥 SNS812 已完成前期研發階段，並證實可抑制部分變異病毒株，預計明年上半年進入人體實驗。閱讀全文...

華邦電 Q4 營運可望站穩高檔 明年上半年產能已滿載

記憶體廠華邦電 (2344-TW) 受惠產能持續滿載，加上漲價效益發酵，第三季營收可望較上季成長 15%，獲利季增幅也將達雙位數，第四季營運估將維持第三季高檔水準，就現有訂單來看，明年上半年產能已滿載。閱讀全文...

TCLAD 盤點因素 聚鼎營收先蹲後跳

保護元件廠聚鼎 (6224-TW) 因受 TCLAD 系統對接盤點影響，9 月營收估較 8 月下滑，但 10 月可望回升，營收可望先蹲後跳。閱讀全文...

江蘇多省祭限電 面板、代工廠產能適度調整因應

中國當局近期強化「能耗雙控」政策，江蘇等多省擴大實施限電措施，台面板、代工廠均有一定產能比例位在昆山，對此友達 (2409-TW) 昨 (26) 日回應，將配合政策停止非必要用電，適當調整生產營運，筆電代工廠則表示，仍在了解狀況。閱讀全文...