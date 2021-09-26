〈觀察〉越南停工防疫封鎖逐步放寬 台商積極復工

越南疫情造成台商高爾夫球具、成衣、製鞋等勞力密集產業，當季產線在第三季停工近兩個月，隨著疫情最嚴峻的胡志明市宣布 9 月 16 日逐步放寬封鎖，台資企業在南越的復工準備也轉趨積極，在遵循既有管制規定下，也有台商獲准降載復工，將加速取得產能應急客戶需求。

越南政府近兩個月封城，重創當地經濟與民生急需恢復，企業遭受封城停工，無法開出產能滿足客戶訂單，越南政府日前終於宣布，將視疫苗注射進度、醫療藥品等物資供應程度，以及社會各界防疫行為等條件，逐步解除封鎖。

在胡志明市宣布逐步放寬封鎖及在其他省分跟進之下，在同奈省設廠的高爾夫球具業者明安 (8938-TW) 也提出復工申請，平陽省的復盛應用 (6670-TW) 也積極進行復工前準備。

就高爾夫球具業者的接單走勢來看，原本屬於淡季的第三季，今年並沒有走淡現象，歐美品牌業者下單仍然強勁，但明安及復盛應用在越南生產廠區比重高，在 8 月全面停工，即使兩家業者調度中國廠區生產線支應，但畢竟中國及越南各有分工及生產量能，再如何努力調配，能達成的效果依舊有限。

第四季則將進行高爾夫球具旺季，即使越南生產線逐步提升產能利用率，對總體產能提升速度恐仍相對緩慢，出貨遞延的狀況已難以避免，2022 年訂單高於產能的狀況也將再出現。

在製鞋、成衣廠部分，豐泰 (9910-TW) 位在越南同奈省的 DV、DP、DO、DVM、DS 等廠宣布延長停工至 9 月 30 日，但其中 DS 廠己獲在嚴格防疫措施的「三就地」及「兩點一線」的防疫指引下降載復工。而光隆 (8916-TW) 包括永隆、芹苴、烏蒙等地成衣及原料生產線己逐步復工，復工率在 14-30%，預計 10 月將拉升稼動率到 7 成。