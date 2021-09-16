越南疫情造成出口下滑 惠譽：明年咖啡價格仍將偏高

惠譽解決方案 (Fitch Solutions) 警告，越南為控制疫情蔓延而實施的封鎖措施，正限制全球咖啡供應，將使咖啡到 2022 年仍保持「相對較高」的價格水準。

越南是全球第二大咖啡出口國，目前由於疫情嚴重，造成出口中心胡志明市實施封鎖，影響了咖啡和其他商品的海外運輸。

海關數據顯示，8 月份越南咖啡出口較 7 月份下降 8.7%，至 111697 噸。今年 1 月至 8 月，越南累計出口 110 萬噸咖啡，比去年同期下降了 6.4%。

但若以出口收入金額計算，反而成長 2%，達到 20 億美元左右，原因是咖啡價格上揚。

今年以來，咖啡價格不斷走高，阿拉比卡咖啡期貨上漲約 45%，倫敦 Robusta 咖啡期貨上漲近 52%。

惠譽將 2021 年阿拉比卡咖啡平均價格預測，從每磅 1.35 美元上調至每磅 1.60 美元。它還將其對 2022 年的預測，從每磅 1.25 美元上調至每磅 1.50 美元。

除了越南之外，巴西及哥倫比亞的生產及出口也不理想。巴西是世界上最大的咖啡生產國，經歷了一波又一波的霜凍和乾旱，導致農作物受損。惡劣的天氣也影響了哥倫比亞的收成，他們還受到 Mu 變種病毒疫情的傷害。

惠譽報告認為，咖啡需求未來幾個月將會回升，因為解除疫情限制導致咖啡店重新開業。

惠譽指出，越南疫情封鎖措施可能會逐步消減，對咖啡出口的影響不會是長期的，所以全球咖啡供應量可能會在 2022 或 2023 年反彈，到 2023 年阿拉比卡咖啡價格可能降至每磅 1.20 美元。