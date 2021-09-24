台泥加碼花蓮DAKA二期計畫 投入預算超過40億元

台泥 (1101-TW) 今 (24) 日表示，花蓮 DAKA 二期計畫再生資源利用中心將追加預算，投入金額超過先前預估的 40 億元，除了解決花蓮垃圾目前堆積的困境，也將協助其他產業處理無法自行處理的工業廢棄物。

台泥 DAKA 二期自 8 月起動工，預計 2 年內完工，未來台泥 DAKA 二期加上和平廠水泥窯，每日最高可處理 200 噸垃圾，且採用日本川崎重工最先進的設計，處理垃圾與廢棄物的建築可以做到無臭無味。

台泥進一步指出，隨著台灣產業快速發展，鋼廠、發電廠與淨水廠等越來越多無處去化的工業廢棄物，台泥和平廠也依循政府法規與政策，在這 20 年間陸續辦理四次環境差異分析審查，合法合規幫國內產業解決工業廢棄物堆積與可能造成的長期性水源與土壤的污染。

不過，鄰近花蓮台泥和平廠的宜蘭澳花部落，有居民前往法院提告，抗議花蓮縣環保局審查垃圾處理程序有瑕疵，指控台泥和平廠煙囪有空氣汙染數值超標的現象。

對此，台泥回應，和平廠排放遠低於全國環保標準及在花蓮縣政府的法規標準範圍值內，且受到 24 小時監控，且相關政府單位多次且在各種場合以監測數據為基礎，明確說明台泥和平水平廠沒有空汙的事實，仍有刻意誤導的資訊，深感遺憾。

根據經濟部工業局的說法，在台泥和平廠周遭有工業局委託國際檢驗機構 SGS 進行 24 小時 365 天，連續監測附近空氣品質，數據顯示和平工業區設置 20 年並沒有造成該區域空氣品質惡化。