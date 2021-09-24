新聞

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

台股續彈收復五日線 三大法人同買超共97.66億元 近八個交易日最大量

台股收復五日線 三大法人同步買超共97.66億元 近八個交易日最大量。(圖：AFP)
台股收復五日線 三大法人同步買超共97.66億元 近八個交易日最大量。(圖：AFP)

中國政府傳有意重組恒大集團，加上美國聯準會暗示明年將升息，台股今 (24) 日由電子權值股領軍衝峰，航運股揚帆、台塑四寶領軍二線塑化股點火下，指數大漲 181.97 點，收 17260.19 點，衝破五日線並重回半年線。三大法人同步買超，買超金額共 97.66 億元。

台股成交量雖小幅成長、仍持續低迷，僅 2754.2 億元。籌碼方面，外資持續買超 79.4 億元，連二買；投信回頭轉買 9.69 億元；自營商同樣回頭轉買、買超 8.56 億元，三大法人合計買超 97.66 億元。

觀察電子權值股表現，台積電上漲 1.7%，收今日最高點 598 元，重回五日線；鴻海上漲 0.94%，收 107.5 元，同樣收復五日線；聯發科開高震盪小漲 0.55%，收 920 元，重回月線。

資金持續回流電子股，聚焦 IC 設計族群，聚積午盤拉高直奔漲停，偉詮電、新唐也飆漲 8%。PCB 族群表現也相當強勁，育富、高技、燿華漲幅都超過 3%。

航運股揚帆啟航，長榮大漲半根停板，陽明漲幅 4%，萬海也上漲超過 3%，台驊投控、慧洋 - KY、新興、中航、建新國際、台航漲幅也有 2%。

法人指出，台股量能不足，買盤人氣仍未明顯回升，在盤面沒有主流股帶動下，得待量能放大，才有機會再度挑戰月、季線。

相關個股

不怕股市動盪！在家就能存好股！
我要存股立刻下單

延伸閱讀

相關新聞

coinpionex