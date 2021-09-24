台股續彈收復五日線 三大法人同買超共97.66億元 近八個交易日最大量

中國政府傳有意重組恒大集團，加上美國聯準會暗示明年將升息，台股今 (24) 日由電子權值股領軍衝峰，航運股揚帆、台塑四寶領軍二線塑化股點火下，指數大漲 181.97 點，收 17260.19 點，衝破五日線並重回半年線。三大法人同步買超，買超金額共 97.66 億元。

台股成交量雖小幅成長、仍持續低迷，僅 2754.2 億元。籌碼方面，外資持續買超 79.4 億元，連二買；投信回頭轉買 9.69 億元；自營商同樣回頭轉買、買超 8.56 億元，三大法人合計買超 97.66 億元。

觀察電子權值股表現，台積電上漲 1.7%，收今日最高點 598 元，重回五日線；鴻海上漲 0.94%，收 107.5 元，同樣收復五日線；聯發科開高震盪小漲 0.55%，收 920 元，重回月線。

資金持續回流電子股，聚焦 IC 設計族群，聚積午盤拉高直奔漲停，偉詮電、新唐也飆漲 8%。PCB 族群表現也相當強勁，育富、高技、燿華漲幅都超過 3%。

航運股揚帆啟航，長榮大漲半根停板，陽明漲幅 4%，萬海也上漲超過 3%，台驊投控、慧洋 - KY、新興、中航、建新國際、台航漲幅也有 2%。

法人指出，台股量能不足，買盤人氣仍未明顯回升，在盤面沒有主流股帶動下，得待量能放大，才有機會再度挑戰月、季線。