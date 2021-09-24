〈台股盤後〉反彈收漲181點 周線結束連兩黑下跌16.6點

台股今 (24) 日在 IC 設計、面板、航運等族群帶動下，反彈站上半年線，收盤指數報 17260.19 點，較昨日上漲 181.97 點，成交值 2754.2 億元，同時，周線也結束連兩黑，爲一留下影線的紅棒，市場專家指出，台股今天爲無量反彈格局，下周面臨月線、季線反壓仍大。

台股集加權指數今天早盤以 17130.74 點開出，最高 17273.59 點，最低爲 17130.74 點，收盤指數報 17260..19 點，較昨日上漲 181.97 點，市場成交值爲 2754.2 億元。

今天盤面以中小型股 IC 設計爲多頭主軸，貨櫃航運包括長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 及萬海 (2615-TW) 也均以上漲作收，面板股包括友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 及彩晶 (6116-TW) 的股價都收紅。

今日也是蘋果年度旗艦機 iPhone 13 正式開賣日，蘋果概念股大立光 (3008-TW) 下跌 70 元或 2.95% 以 2300 元作收，EMS 廠鴻海 (2317-TW) 收漲 1 元或 0.94%，收盤價報 107.5 元。台積電 (2330-TW) 收盤上漲 10 元或 1.7%，收盤價報 598 元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀說，台股今天上漲 181.97 點，尋求封閉周三的跳空下跌缺口，但相對量能不足，形成無量反彈格局，投資人可留意法人季底作帳的中小型股，且在現階段來看，塑化、水泥、航運個股都可能是作帳重要標的，非侷限在電子族群。

證券分析師黃漢成指出，台股下周將面臨月線、季線反壓，同時，投信認養股股價位階普遍偏高，要注意是否投信結帳賣壓出籠。