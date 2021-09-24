通膨環境下 增添實質資產投資吸引力

美國聯準會 (FED)22 日會議維持利率不變，並預估今年經濟成長率較先前低及調高通膨預期。華南永昌投信表示，儘管聯準會調降經濟成長率，不過整體經濟數據來看，成長動能仍正向，通膨也符合先前預期的高檔看法，目前市場環境仍有利於風險性資產表現，且在通膨下，歷史經驗顯示，實質資產往往會有較佳的表現，尤其不動產 REITs 因可隨通膨調整租金，加以經濟成長也利於收入現金流的增長，更具抗通膨特色，增添投資吸引力。

聯準會可能今年 11 月啟動縮減購債，並在 2022 年中完成，並傾向縮減購債完成後才開始升息。依目前預期利率點狀圖顯示，半數聯準會官員預期 2022 年至少升息一次。

華南永昌投信指出，聯準會縮債和升息動作仍符合市場預期，而隨著經濟復甦帶動需求，YOY 基期效應，通膨預期攀升，維持高檔，實質利率從 8 月開始出現低檔向上現象，在經濟動能依然溫火下，推測產業具備成長潛力，看好敏感性高的行業。

經濟持續增長、通膨升溫對投資仍是正向訊號，華南永昌實質豐收組合基金投資團隊表示，從過去 20 年來美國 CPI 走勢與主要資產類別表現來看，通膨升溫時，實質資產如不動產、原物料等相較於傳統股、債更有表現，尤其企業獲利增長，持續擴編的設備需求與租賃空間，有利於 REITs，可望受惠於租金現金流增長，帶動折現值提高，能抵禦實質利率逐漸攀高的環境，尤看好新型態的 REITs 如電塔、數據中心、雲端運算及醫療等，因搭上相關產業趨勢成長機會，帶動租金收入更具成長性，投資潛力值得期待。

在當前利率低、通膨升溫的環境下，華南永昌投信尤其看好實質資產與高息資產，建議投資人可聚焦這兩類資產的投資機會，藉由其具穩定收益及較其他產業提供較高配息能力之特性，為自己的資產配置創造穩健現金流。

歷史經驗顯示，REITs 表現與通膨連動高