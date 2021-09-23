鮑爾轉“鷹”，聯準會可能在明年完成縮債

市場最關注的點陣圖顯示升息步伐加快，聯準會可能於下次會議宣佈啟動縮債

聯準會 9 月利率決策會議傳來關於未來貨幣政策的重要信號，主席鮑爾隨後在新聞發佈 會上的發言措辭更是意外地鷹派，要點整理如下: • 聯邦基金利率將繼續維持 0% 至 0.25% 之間 • 2021 年 GDP 成長預期中值從今年 6 月的 7% 降至 5.9% • 預計今年失業率從 6 月份預測值 4.5% 升至 4.8% • 預計今年通膨率從先前預期的 3.4% 升至 4.2% 市場重點關注貨幣政策前景，聯準會可能比市場預期更早結束目前每月 1,200 億美元的債 券購買計畫。當然，疫情反彈的風險也不容忽視。最受市場關注的聯準會點陣圖則顯示 升息步伐將加快。

這次 FOMC 有 9 名委員認為 2022 年有必要升息一次，比 6 月份再增加兩位；目前聯準會 大部分委員都支持 2022 年將升息一次，比 6 月時預計 2023 年底前升息的時間表更加鷹 派。 由於通膨超出合理範圍的壓力依然存在，聯準會逐步收緊貨幣政策勢在必行。在政府持 續發放家庭疫情補貼情況下，經濟活動中產生大量的流動性，從而給商品和服務價格帶 來上漲壓力。 根據失業率和通膨率變化情況，聯準會有可能將於下一次會議上宣佈啟動縮債。

恒大問題、美股和美元 在新聞發佈會上，鮑爾也被問及對恒大問題的看法。鮑爾表示，這家房地產公司的債務 問題主要在中國，稱美國企業債務違約率較低。 他補充:「中國大型銀行的暴險並不大，但他擔心這會通過全球信心管道等影響全球金融 狀況。」

近日，恒大集團努力解決了 2025 年到期債券的利息支付問題。在全球股市和大宗商品最 近大幅下跌之際，這個消息對市場有所提振。 但此次支付僅為恒大近 3,000 億美元債務中的一小部分，因此破產的風險仍然存在。 美國股市方面，由於聯準會暫時保持寬鬆立場，美股集體反彈，道瓊工業指數收盤上漲 1.01%，那斯達克指數上漲 1.02%，標普 500 指數上漲 0.95%。

標普 500 指數已自 4,548 點的歷史高點回落了 4.5%，目前止跌於 4,064 一線，看上去有望 恢復長期上升趨勢。 如果恢復升勢，前高點 4,440 則構成初步阻力，突破後目標將指向 4,548。 由於幾個月來市場一直在消化聯準會收緊政策的預期，美元持續走強。美元指數自 89.67 低點觸底反彈，一路攀升至 2020 年 11 月以來的最高水準 93.6。

如果美元指數維持強勢並成功突破 93.6 阻力位，則將繼續挑戰下一個阻力位 94.10。反 之，如果它未能攻克 93.6，則將形成 “雙頂” 技術形態，有可能向 92.1 支撐位回落。

瞭解更多資訊，請訪問：FXTM 免責聲明：本文字 / 影音素材為個人觀點和想法，不應被理解為包含任何類型的投資建議和 / 或任何交易的 邀請。它並不意味著有義務購買投資服務，也不保證或預測未來的業績。

FXTM 富拓及其網路聯盟商、代理 機構、董事、管理人士或職員不保證任何資訊或資料的準確性、有效性、時效性或完整性，對基於以上資 訊進行投資造成的損失不承擔任何責任。 風險警示：差價合約 (CFD) 是複雜的交易品種，由於槓桿原因，存有快速虧損的高風險。應該仔細考慮您是 否理解了 CFD 的原理以及您是否能夠承擔虧損的高風險。