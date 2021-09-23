泰國8月汽車生產轉衰 主受晶片及零件缺料問題夾擊

泰國工業總會 (FTI)23 日公布最新統計數據，2021 年 8 月的汽車生產台數報年減 11% 至 10 萬 4144 輛，在睽違 7 個月後低於去年同期，也是 2020 年 9 月以來最低。而該會也預料，泰國汽車生產恐要等到 2023 年才有辦法回到以往水準。

泰國 8 月的汽車生產台數年減 11% 至 10 萬 4144 輛，背後原因除了和全球性的半導體短缺問題有關，另外東南亞的 COVID-19 疫情再度擴大、也導致汽車零組件的調度困難。

各主要汽車製造廠的泰國工廠都接連實施臨時停工，其中也包含日本汽車業龍頭豐田汽車 (7203-JP) 和馬自達 (7261-JP) 等。

泰國 8 月份的汽車生產當中，針對泰國市場所生產的汽車台數報年減 34% 至 4 萬 1921 輛，出現大幅滑落。主要是因為當地的經濟活動在防疫規定之下，到 8 月底止都受到限制，而這也造成泰國車市一片冷清。

另一方面，出口報年增 16% 至 6 萬 2223 輛、連續 8 個月優於去年同期。

大型車展「泰國國際汽車博覽會」(Thailand International Motor Expo 2021) 即將於 12 月在曼谷郊區舉行，泰國工業總會也預估 2021 年的汽車生產台數將落在 155 萬至 160 萬輛之間、年增 9 至 12%，維持先前預測不變。

雖然泰國工業總會認為只要半導體生產和零組件的調度問題解決，就有辦法加快汽車生產的步調，卻也預測很可能要等到 2023 年才有辦法回到過去水準。