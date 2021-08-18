華固智富中心廠辦34億元 賣給三商美邦人壽

北市內湖己成廠辦交易焦點，繼長虹 (5534-TW)「長虹新銳科技大樓」，整棟以 15.76 億元整棟賣給台灣立訊精密後，台北市內湖又有整棟商辦成交，華固 (2548-TW) 今 (18) 日公告，以總價 34 億元將「華固智富中心」整棟廠辦賣給三商美邦人壽保險 (2867-TW)，華固此整棟內湖廠辦售出案，確定 2021 年下半年完工入帳。

華固建設興建的「華固智富中心」，包括土地 961.77 坪，建物面積為房屋 44 戶及 132 個停車位，合計 6016.58 坪。

台灣立訊精密在 7 月 6 日向長虹建設買下台北市內湖民權東路 6 段的「長虹新銳科技大樓」，包括土地 727.63 坪、建物面積 2760.09 坪及 127 個車位，總價爲 15.76 億元。

內湖廠辦已成為目前市場的焦點，連同今天的「華固智富中心」，台北市 2021 年以來已有 4 棟整棟廠辦大樓成交。

信義全球資產公司總經理柯宏安分析，觀察近二年台北市廠辦交易變化，台北市今年前 7 月廠辦交易規模 149 億元，較去年 64 億元成長 132%，廠辦主要交易區域為內湖區、南港區、北投區，其中內湖區為交易最多區，在市中心商辦供給不足下，企業不斷轉戰內湖，從去年至今年累計交易規模 163 億元，占台北市整體達 76%。