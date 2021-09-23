【法人洞見】恒大事件會鬧很大嗎？

當一家大型企業爆發財務危機時，由於茲事體大，往往需要政府協力救援，先不論最後會如何發展，就政府的出發點，首先就涉及 2 個層面。「不能解決」還是「不想解決」？

字面上的意思應該不用多做解釋了！那麼這一次的恆大事件屬於哪一種呢？我的看法是，有較大的可能性屬於後者。

今年以來，中國大陸一系列的政策著實令人摸不著頭緒，對企業的高度監管、對補教業的打壓、對網路遊戲的限制等。種種措施證明了！這是一個系統性的改革，儘管這個改革需要以經濟來交換，也在所不惜。因此這一次我認為，它寧可給予企業與投資人足夠的教訓，並達到其它政治目的後 (例如從「企業端打房」就屬於一種隱含效益)，再出手救援也不遲。而目前權威研調機構也指出，中國大陸政府屬於有能力介入、但還不想介入的狀態，這正好與我的想法不謀而合，可謂英雄所見略同。

那麼重點來了！如此放任下去，會令恆大事件蔓延成下一個「雷曼風暴」嗎？我認為可能性極低。就導火線來看，2008 年的美國雷曼兄弟，

是衍生性金融商品與不良債權的過度連結，加上美國房地產泡沫所致，嚴格來講應該稱為「次貸風暴」，因為當時的市場結構本身就有問題，才會導致全面性金融失序。而恆大事件主要是企業擴張速度太快，與經營者的決策問題，嚴格來說，屬於茶壺內的風暴，影響的層面相對有限。加上剛剛說到，目前的中國大陸政府，屬於有能力、但還不想出手的狀態，一但它願意出手，我相信以共產黨的執行力，解決問題，就如同薩諾斯彈指一樣。

那麼何時會是中國大陸政府想解決問題的時候呢？以下 3 種狀況，也提供給各位參考：

當風暴蔓延擴散，損害程度快控制不住，需要及時出面止血時。 已達到殺雞儆猴效果，或與企業之間達成某種條件交換時。 風暴可能擴展至區域級、甚至國際級，各國政府擔心受到牽連而開始對中國大陸施壓時。

結論，不論是美國、亞洲鄰國，尤其中國大陸當局，都不能接受影響無限上綱，畢竟去年才因疫情重創經濟，現在只能有限度接受成長放緩，沒辦法接受二度傷害，到最後，中國大陸必定自救。加上這次台灣直接或間接的鋪險部位也相當相當低，對台股不至於造成太大的影響，短線上，或許會因為亞股的動盪受到波及，但影響將是輕微而短暫的。

至於恒大事件的相關發展，我會持續追蹤，若想了解更進一步的行情動向，歡迎免費加入林鈺凱分析師頻道，有需要特別留意的部分，我將在第一時間為各位更新：

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