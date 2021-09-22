客戶庫存升高 Q4 DRAM合約價估將轉跌3-8%

根據 TrendForce 最新調查顯示，各終端產品客戶手中 DRAM 庫存已超過安全水位，將削弱後續備貨意願，預期第四季 DRAM 均價將走跌，部分庫存量過高的產品別，單季跌幅不排除會超過 5%，整體 DRAM 均價跌幅為 3-8%。

TrendForce 指出，第三季旺季後，DRAM 供過於求比例開始升高，除供應商庫存水位仍屬相對健康外，各終端產品客戶 DRAM 庫存已超過安全水位。

從各應用來看，TrendForce 表示，第四季筆電市場需求衰退，PC DRAM 價格估將季跌 5-10%，在 PC OEMs 採購預期心理認為後續還會繼續走跌，因此部分價格不排除有超過 10% 季跌幅出現。

伺服器 DRAM 方面，TrendForce 指出，由於客戶端擔憂長短料缺口影響出貨，前兩季已大幅採買 server DRAM，在庫存去化的策略下，拉貨力道恐不如前幾季，預估第四季 server DRAM 價格將反轉，跌幅為 0-5%。

Mobile DRAM 方面，TrendForce 預估，因應疫情不確定性，第四季品牌採購動能將放緩，加上 mobile DRAM 的獲利表現仍低於其他應用，不利降價，預估第四季價格大致持平。

Consumer DRAM 則受歐美地區解封影響，居家娛樂用的消費支出開始下滑，加上零組件短缺問題嚴重，不論消費用的電視、STB、網通等產品需求都有所下修。

隨著 server 及 PC 業者 DRAM 庫存偏高，第四季 Consumer DRAM 合約價格恐反轉向下，與其相連動性高的 consumer DRAM 中的 DDR4，走勢高面臨較大跌幅，預計下滑 5-10%。而 DDR3 雖供給逐漸減少，但價格同樣全面下跌，其中以 4Gb 走跌幅度最大，預計第四季將下滑 3-8%。

