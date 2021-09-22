【富蘭克林】全球資金流向與亞股外資動向觀察

衡量中國恆大債務危機風險，股票型資產仍較受偏好

彭博資訊 ETF 統計：多空消息紛陳，資金流向全球與美國股票資產

中國恆大集團債務危機擔憂蔓延，中國八月零售銷售及工業生產增幅放緩，美國眾議院籌款委員會公布加稅草案以支持 3.5 兆美元預算計畫，加上聯準會利率會議前市場觀望氣氛濃厚，恐慌指數 (VIX) 攀升 16% 至 24.36，掩蓋蘋果發布新機、美國八月零售銷售意外增長及通膨降溫等利多，利空籠罩下，全球股市收黑。依據彭博資訊統計， 截至 2021/9/21 過去一週 ETF 資金淨流量顯示，整體股票型 ETF 近週資金淨流入 140 億美元，除了拉美及東歐股市為資金淨流出外，其餘市場皆獲資金淨流入，資金主要於美國與全球股市分別淨流入 56 億及 44 億美元，中國及新興市場股市則分別有 24.9 及 13.2 億美元淨流入，亞太與歐洲股市亦有 4.9 億及 1.3 億美元淨流入。 (附表一)

富蘭克林證券投顧分析，投資人聚焦 Delta 變種病毒風險、通膨、美國貨幣及財政政策前景，加上中國恆大集團債務危機擔憂蔓延，眾多不確定性成為短期股市震盪或修正的來源，評估中國恆大約 3000 億美元債務的債權人主要為國內投資人，其中又多與政府組織相關，國營銀行可能將面臨債務減計的風險，整體而言預期此問題仍將有序解決。因應短期股市波動環境，建議投資人可增持債券及美國平衡型基金，其中債券投資較看好具備美元計價、投資級債信、資金較不擁擠的波灣債，後者透過靈活動態資產配置及多元產業布局掌握輪動機會。另一方面，路透報導 (9/20) 美國將於 11 月初允許 33 個國家已完成疫苗接種的航空旅客入境，被視為是新冠疫情爆發以來解除嚴格旅行限制的重大里程碑，有望加速經濟重啟。高盛及摩根大通證券 (彭博資訊，9/21) 也認為短期股市震盪提供投資人逢低買入機會。建議靠攏趨勢財及機會財，依照投資人風險偏好選擇創新成長的科技與生技產業、透過基礎建設及公用事業產業型基金掌握綠色商機，或是側重內需消費或政策扶持商機的新興亞洲股票型基金，多路並進卡位旺季行情。

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金經理人伽坦．賽加爾指出，儘管新冠疫情對於財政狀況產生重大影響，但在政府、企業與家計面，新興市場的槓桿程度仍低於成熟市場，特別是在疫情影響的全球市場動盪中，更加突顯新興市場企業於全球競爭優勢，新興市場企業正在擴展其價值鏈，例如嚴重的晶片短缺問題加深全球對於台灣與南韓半導體產業的依賴，其以強大的製造能力主導全球半導體產業，南韓的電池製造商成為全球電動車電池的主要供應商，在有利的政策與先進技術支持下，推動電動車滲透率不斷提升。

美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金) 經理人尼克．蘭利表示，全球朝淨零排放目標邁進，基礎建設產業在許多領域都扮演重要的領導角色，除了公用事業產業之外，本基金也涵蓋運輸 (付費道路 / 鐵路 / 機場)、通訊及再生能源等產業，其中像是鐵路產業的燃料效率遠優於貨車及飛機，預期將是 ESG 趨勢下運輸產業中的最終贏家之一。

亞洲股市外資動向與陸股北上 / 南下資金

中國恆大集團債務問題擔憂引發全球市場避險情緒升溫，加以中國經濟數據不佳，中港股市下挫領跌亞股與新興股市收黑。過去一週外資於亞洲除賣超越南股市 1.8 億美元外，在其餘市場皆為買超，主要買超印度及南韓股市 10 億及 7 億美元，於台灣、印尼、菲律賓及泰國股市亦分別有 1.6 億、0.8 億、0.5 億及 0.3 億美元買超。陸港通北上資金與港股通南下資金過去一週分別遭資金淨流出 88 億及 20 億人民幣。(附表三、四)

過去一週整體固定收益型 ETF 資金淨流入 81 億美元，所有債券類別皆獲資金淨流入，其中主要流入美國固定收益型 ETF 52 億美元，全球、新興市場及歐洲固定收益型 ETF 亦有 14 億、2.1 億及 1.1 億美元淨流入；以投資信評類別觀察，投資等級債 ETF 及高收益債 ETF 近週則分別獲 56 億及 9.7 億美元資金淨流入。(附表五)

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人愛德華．波克表示，儘管變異病毒於全球傳播，但我們認為復甦的路線沒有改變，整體政策仍將提供經濟表現支持。股票方面，聚焦基本面表現，獲利表現的持續改善有助支撐評價面水準，面對市場的變化將適時調整投資組合，固定資產方面，後續殖利率曲線可能趨陡，目前未持有長天期美國公債部位，但擁有短中期美國公債和資產抵押債，適度持有投資級債做為資產搭配，受益復甦前景，看好部分產業具有投資機會，留意遭降評的企業債，關鍵在於挑選高品質標的。

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人莫海迪．柯弗表示，波灣國家主權債的投資機會在於高油價環境、結構性改革趨勢、地緣政治風險改善等利基，在這些健康的基本面，搭配著投資人對波灣債市的需求提高，可望支撐波灣債券未來表現能繼續優於廣泛的新興市場債。

註: 以上提及之基金配置根據富蘭克林坦伯頓基金集團，截至 2021 年 7 月底。

新興市場基金警語：本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。

中國警語：指掛牌於大陸及香港等地區中國企業之投資比重，現階段法令規定境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該基金淨資產價值 20%，另投資香港地區紅籌股及 H 股並無限制。本基金並非完全投資於大陸地區之有價證券，投資人仍須留意中國市場特定政治、經濟與市場之投資風險。

高收益債券基金警語：由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。

本基金之主要投資風險除包含一般固定收益產品之利率風險、流動風險、匯率風險、信用或違約風險外，由於本基金有投資部份的新興國家債券，而新興國家的債信等級普遍較已開發國家為低，所以承受的信用風險也相對較高，尤其當新興國家經濟基本面與政治狀況變動時，均可能影響其償債能力與債券信用品質。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。

基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站 (http://www.Franklin.com.tw) 查閱。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。

增益配息型類股：股票型基金之配息來源為基金投資標的所配發之股票股利，因投資標的股利發放頻率及日期不一，造成基金每月收到之股票股利收入將不平均。若當期收到投資標的之股利收入大於預計配息率，則基金僅由股利收入發放配息。若當期收到投資標的之股利收入低於預計配息率，則投資經理人得利用前期保留之股利收入，於必要時，亦得自本金配息，使配息率穩定。投資經理人將定期審視投資標的股利率水準及基金績效而調整配息率，使基金配息率貼近股利率，避免配息過度侵蝕本金之情形。增益配息類股的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站 (http://www.Franklin.com.tw) 查閱。境外基金機構針對本基金配息政策設有相關控管機制，視實際收到股息收益及評估未來市場狀況以決定當期配息水準，惟配息發放並非保證，配息金額並非不變，亦不保證配息率水準。

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