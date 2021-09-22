電動車系列1：鴻海的新、舊分水嶺

中秋過後很快第三季也將結束，在第四季中有什麼亮點值得我們期待？

萬寶投顧楊惠宇表示，台灣地雖小，卻出了很多冠軍，摩托車、便利商店及夜市密集度世界第一，當然這是台灣的在地人文風情，除此外我們還有很多第一，紡織、自行車、封測世界第一，地靈人傑下也孕育出二大世界第一廠，分別為晶圓代工的台積電 (2330-TW) 及手機代工的鴻海(2317-TW)。

天地萬物盛極而衰，這是不變的道理，產業發展到一個階段就會遇到瓶頸，過的了又是一片藍天，過不了則沉沒在滾滾紅流中，台積電積極往先進製程發展，鴻海則由手機的鴻海，轉為「電動車的鴻海」，兩者分屬不同產業，但同樣因「新藍海」而享有高於同業的本益比。

2020 年初，鴻海分別宣佈與克萊斯勒合資及裕隆 (2201-TW) 集團合作，後面陸續與國巨 (2327-TW) 結盟、成立 MIH 平台、買下旺宏 (2337-TW) 六吋晶圓廠，一直到第一台自製電動車曝光，時間不到二年，只能說鴻海實在是「神進展」，但也可從此看出其企圖心及決心。

萬寶投顧楊惠宇指出，電動車有各國政府加持等等的，想大家都已經知道不用再多說，但一台傳統的燃油車，倒底和電動車有什麼差別？大家可能以為電動車的零件變多了，實則不然，一台燃油車零件高達 3 萬多個，但電動車只要 1 萬多個零件，因為驅動車子的，不再是零件，而是更精密的半導體，於是在電動車中，零件消失了，但半導體卻增加了。

根據市調每輛車所含半導體金額，將由去年的 486 美元提升到 2025 年的 716 美元，以每年全球汽車產量 9,000 萬台換算，所需的半導體與被動元件消耗量，等同於 20 億支智慧型手機，以去年手機出貨約 13 億隻來算，等於多出 50% 商機，就不難理解，為何鴻海行動如此快速了。

鴻海靠電動車成功擺脫代工低本益比枷鎖，股價百元之上己為支撐，旗下眾金雞當然也受惠，天鈺 (4961-TW)、富鼎(8261-TW)、正達(3149-TW)、中揚光(6668-TW) 都有沾到邊，但最正統的為乙盛 (5243-TW)、廣宇(2328-TW)、鴻準(2354-TW) 及榮炭(6655-TW)。

乙盛 (5243-TW) 原本就為特斯拉提供機構件，包含引擎、電池，乃至車內的音響、座椅配件都有，為因應鴻海電動車佈局，己在馬來西亞及墨西哥擴產，歷年獲利穩定介於 2.5~3 元，是鴻海集團中電動車最正統車廠。

萬寶投顧楊惠宇認為，乙盛是負責內部、鴻準 (2354-TW) 則是擔綱外場，由原本手機轉換為車殼，電動車要做到省電，就必須要減少重量，鋁合金因密度只有鋼的 1/3，可達到顯著的減重效果，但真空壓鑄技術難度較高，鴻準為此特別建立近 200 人團隊，完成「鋁合金壓鑄技術」開發，並成功打進 BMW 供應鏈，也是在鴻海集團中惟一參與投資大陸和諧及小鵬汽車的廠商，有望脫離因蘋果掉單而連年衰退的冏境。

廣宇 (2328-TW) 原本做 PCB 也幫集團的夏普做面板代銷，近年配合鴻海轉型往連接馬達及控制車用的高、低壓線束發展，主要市場鎖定在大陸及東南亞地區電動車廠，也成功讓近五年獲利由早期的 0.5 元跳升至 1.3~2.3 元左右，因電動車尚未起步故獲利也較不穩定，如今在鴻海成功整合平台資源推出電動車下，未來還有成長空間，地位同等於鴻海中的貿聯 - KY(3665-TW)．

榮炭 (6555-TW) 為國內少數生產電池負極材料廠，另一家為中鋼 (2002-TW) 集團旗下的中碳(1723-TW)，榮炭大股東為廣宇持股 16.78%、碩禾(3691-TW)6.76% 及富邦金(2881-TW)8.31%，碩禾將太陽能導電漿材料技術延伸至鋰電池正極材料研發，經過多年努力今年將首次進入量產階段，結合了榮炭的負極材料，讓鴻海在電動車電池版圖得以完整，其中鋰電池負極材料占營收比重高達 99.2%，純度非常之高，雖然目前獲利狀況尚不穩定，但在鴻海集團中因占少數關鍵地位，可納入追蹤觀察。

萬寶投顧楊惠宇強調，羅馬非一日造成，要成就一個產業也並非一朝一夕可及，鴻海成立 MIH 平台到產出電動車，看起來只是一年間的事，但其實早在 11 年前就意圖跨入電動車領域，只是礙於當時市場尚未成熟，加上缺乏汽車製造相關經驗，以至一直只聞樓梯響，直至與裕隆合作後，才開始開花結果，電動車在鴻海集團及各國政府加持下，這條產業之路，相信會走的又長又遠，而整個電動車涉及產業版圖廣大，未來針對各細節也會陸續和投資朋友分享。

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