量縮之下的選股與操作策略？

台股面臨逢高解套賣壓加上即將到來的中秋節連假，指數和量能都明顯受到壓抑，從 9/6 波段高點 17,633 點以來融資也減少 40.62 億元，靜待浮額沉澱，上半年上市櫃企業營收高達 17 兆元，稅前淨利衝上 1,9 兆元，雙雙改寫近十年來新高，其中半導體、光電、航運和塑膠工業都比去年同期多賺了超過千億元，接下來第三季企業獲利仍舊看好，許多外資機構都承認台股已達超賣區，準備回頭伺機加碼台股。

其中又以科技股最鍍金，因為從企業獲利推估，台灣科技股至少都還有 2 成以上的上漲空間，當中則以半導體最具「漲相」，全球晶圓代工產值預估今年達 830 億美元，年成長 12%，半導體供不應求市況一路旺到 2022 年，包括台積電 (2330-TW)、聯電(2303-TW)、聯發科(2454-TW)、譜瑞 - KY(4966-TW)、日月光投控(3711-TW) 中長線動能強勁。

另外，紅蘋果也是近期布局重點，蘋果上一季財報讓市場大為驚艷，蘋果股價近日創下新高 157.26 美元，市場認為股價有望再攀升至 168 美元，而蘋果供應鏈很多 8 月營收也繳出亮眼成績，像是玉晶光 (3406-TW)、光磊 (2340-TW)、雙鴻 (3324-TW)、景碩 (3189-TW)、欣興 (3037-TW)、金像電 (2368-TW)，預料蘋果新品 9/14 發表，供應鏈股價可望跟著蘋果利多再衝一波。

8/26 為大家推薦雙鴻，股價從 169 元一路上漲，漲幅高達 15%，投信自 8 月底以來持續買進雙鴻累計 1,574 張，雙鴻車用 GPU 散熱模組也間接打入特斯拉供應鏈，營運將季季走高。另外，9/9 分享的泰鼎 - KY(4927-TW)，股價也在隔日衝到波段高點 74.2 元，漲幅 13%。目前操作以短打為宜，除非量能擴大在改以波段操作為主。

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