Sony印度子公司與當地大型媒體Zee將進行經營整合

日本索尼集團 (Sony Group)(6758-JP) 於週三 (22 日) 宣布，該公司設於印度、從事影像製作及發行業務的子公司，將和印度當地的大型整合性媒體娛樂公司 Zee Entertainment Enterprises Limited 進行經營整合。兩家公司在進行整合之後，索尼將持有過半股份，估計投資金額上看數千億日圓。

Zee 是一家具有相當規模的整合性媒體娛樂公司，有製作電影及體育賽事等。索尼打算透過彼此合作，在印度這個超過 13 億人口的巨大市場，運用線上播放等數位化方式來提供影音服務。

索尼印度子公司 Sony Pictures Networks India(SPNI) 和 Zee 在 22 日達成共識，雙方將進行為期 90 天的整合談判。索尼子公司的 SPNI 將備妥 15.75 億美元 (約合新台幣 438 億元) 來取得整合公司的過半股票，在經過監管當局等的審查之後，預料會在 2022 年之後完成整合。

在經營整合完成之後，目標透過技術能力及更多的內容數量等，來強化數位領域並擴大業務範圍。

Zee 在印度國內有提供付費頻道服務，還有製作電影及運動節目等，由於使用印度 (印地) 語等各種在地語言來進行節目錄製，也成了該公司的一大優勢。Zee 的 2020 年度 (至 2021 年 3 月) 合併營收達 784 億印度盧比，約合新台幣 298 億元。