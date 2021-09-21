鋁價起飛 美鋁重啟巴西廠提高獲利

中國減產帶動國際鋁價近期飆升至近 13 年高點，美國最大鋁生產商美鋁 (AA-US) 周一 (20 日) 宣布，將重啟巴西鋁冶鍊廠生產計畫，目標增產近 27 萬噸以提高獲利。

美鋁表示，將與合作夥伴 South32 投資約 7500 萬美元，重啟巴西東北部 Alumar 煉鋁廠。該廠房自 2015 年以來便停產至今，預計該廠將於明年第二季將開始量產。

美鋁表示，該廠年產能將於 2022 年第四季達到 26.8 萬噸，這意味著以美鋁 299 萬噸全球總產能來看，產能利用率將提高到約 80% 。

鋁價在過去 18 個月上漲一倍，在價格飆漲之際，此消息顯示鋁礦產量有機會進一步增加，舒緩目前供不應求的困境。

過去由於能源成本居高不下，鋁業難以提升產能利用率，但隨著價格高漲，業者更願意恢復閒置產能，以增加獲利。

美鋁營運長 John Slaven 說，重啟原因源自於分析發現該廠能產業週期中具有競爭力，能利用當地的煉油廠、強大的工作力以及具有競爭力的再生能源配置。

能源限制是這波鋁供給限制的部分原因之一。巴西生產精煉金屬成本當中，電力就佔了超過 70% ，主因是該國長期乾旱影響水力發電。不過，隨著巴西推動再生能源政策，預計 2024 年 Alumar 地區將全部採再生能源發電。

美鋁重啟煉鋁廠也為巴西鋁業注入一劑強心針，擁有豐富鋁土與豐沛水力發電使巴西曾經是全球第六大鋁生產國，如今已下滑至第 15 名。

這次增加的 26.8 萬噸產能只佔全球一小部分，研調機構 Harbor Intelligence 預測，2022 年全球鋁產量約為 7000 萬噸，光中國產能便佔約 57% 。