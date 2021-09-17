〈新光銀展望〉分行瞄準新興豪宅拚財管 目標三年AUM上兆元

新光金 (2888-TW) 旗下新光銀行青埔分行今 (17) 日喬遷，總經理謝長融表示，未來行址搬遷選擇將往新興地區，選址就已決定發展方向，因此會以當地最有發展潛力、或豪宅區，以此策略為財富管理發展加乘，力拚三年內 AUM(資產管理規模) 突破兆元。

謝長融表示，看準青埔為桃園中高所得的新興區域，人口成長快速外，人均年所得亦屬高水準，平均年所得約 121 萬元，足見該區深具發展潛力，因此，青埔分行的目標客群為年輕、高所得的雙薪家庭。

謝長融表示，目前該行有 104 家分行，未來喬遷或拓點，將鎖定新興重劃區與科學園區，以掌握高所得年輕族群的財管等商機。此外，著眼於永續發展，未來特色分行將以結合 ESG 元素為策略主軸，除規劃今年第 4 季在新竹縣竹北市六家車站附近開立首間綠能分行外，亦已著手規劃於屏東縣設置綠能分行。

針對財富管理業務展望，新光銀副總吳碧芬表示，新光銀過去三四年，客戶 AUM 從四年前的 5000 億元，現在已經擴增至 7500 億元、往 8000 億元邁進，財管每年以 7-9% 速度成長，在主管機關推動財富管理之下，未來三年將往高端客戶群加速成長，高端客戶過去每年約成長 10%，未來希望加倍往 20% 邁大步成長。

吳碧芬進一步指出，新光銀從各行舍配置財富管理區的設計來看，就展現強化發展財富管理的企圖心，財富管理業務逐步建構到穩健發展，力拚未來三年內 AUM 上兆元。

