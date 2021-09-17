皇鼎汐止廠辦案銷售順利 加速新莊、土城獵地儲備未來推案土地

上市建商皇鼎建設 (5533-TW) 在新北市汐止推出的廠辦案，今年來銷售順利，皇鼎也更積極在新北獵地，近 1 個月來砸下超過 13 億元，分別在新莊及土城購置住宅區及工業區土地，也爲未來的推案儲備土地。

皇鼎今年來已銷售「聯合科技中心 B 棟」部分樓層及「聯合科技中心 A 棟」全棟，計入帳逾 20 億元，若加上以 18.5 億元售出汐止樟樹灣的富信飯店本館地產等，回流資金近 50 億元。

皇鼎昨日簽約以 5.95 億元，買下環泰 (4207-TW) 子公司虎欣實業在土城約 960 坪工業用地，由於虎欣實業在彰化溪洲的新廠仍在建廠，虎欣並向皇鼎簽下售後租回合約到 2024 年年中。

虎欣實業是環泰持股 65% 的子公司，土城廠爲生產馬口鐵桶、射出塑膠桶的所在，生產部分產品也銷售給母公司環泰，環泰主管指出，由於彰化新溪州廠仍在建廠階段，因此採取售後租回，待溪州新廠完工後遷入。而虎欣實業處分土城地產獲利估約 4.3 億元，將在租用期間分期人帳。

皇鼎主管則指出，虎欣實業的土城廠 960 坪可獨立興建廠大樓，但在虎欣實業租用期間，仍不排除進行整合鄰地擴大未來的開發規模。

籤鼎目前仍有新北汐止保長坑工業區「富鼎科技大樓」11 樓的全新廠辦，及汐止南陽街的「環宇科技中心」部分樓層可供出售，台北市南港住宅案也將完工。