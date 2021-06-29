皇鼎16.38億元出售聯合科技中心A棟全棟廠辦

建商皇鼎建設 (5533-TW) 在新北汐止推出的廠辦案，今 (29) 日又完成最新交易，「聯合科技中心 A 棟」全棟不動產售出總金額 16.38 億元，這是繼板卡廠撼訊科技 (6150-TW) 買下「聯合科技中心 B 棟」1 至 4 樓面積約 2948 坪及 44 個車位，另一筆重大交易。

今天這筆交易是由惟義公司以 16.38 億元，買下皇鼎新北汐止「聯合科技中心 A 棟」1 至 11 樓全棟，交易項目包括：土地面積 5980.92 平方公尺、房屋面積 24107 平方公尺、車位面積 4819.83 平方公尺。

信義全球資產總經理柯宏安表示，由於台北市中心售價租金高，以信義世貿商圈售價每坪動輒 150 萬元以上，且能釋出標的稀少，對於有整棟需求的企業來說，取得成本相對較高。

柯宏安認為，近年企業在選址方面有明顯東移趨勢，從市中心往內科、南港，已再延伸到汐止，不少大型企業轉進，加上將有捷運汐止東湖線及基隆捷運，快速串連到南港、內湖及台北市中心，讓汐止擺脫早期偏遠蛋白區印象，已成為企業樂意進駐區域。

柯宏安指出，近年大型企業持續湧出整棟廠辦、商辦需求，像是萬海航運 (2615-TW) 買下舊宗段 2 棟廠辦、網銀國際買下舊宗蘋果日報大樓整棟、岱鐠科技買下安康路整棟廠辦等，以往企業在找尋總部時，都以台北市中心為考量，但近期發現，企業購置總部的選址條件，具有增值效益、交通機能便利、產業鏈群聚、大樓具新穎設計與設施，都是企業在購置整棟廠辦的首選。