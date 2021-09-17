Delta變異株太強！紐澳兩國免隔離境管停止期間再延8週

紐西蘭當局於 17 日 (週五) 宣布，該國與澳洲之間的免隔離境管措施、停止期間要再延長 8 週至 11 月的中下旬為止。背後的主要原因和 Delta 變種病毒株所造成的疫情惡化有關。

澳洲和紐西蘭在今 (2021) 年 4 月 19 日的時候，開始實施邊境開放措施，讓澳洲民眾在暌違 1 年多後、得以在不必隔離兩週的情況下入境紐西蘭；而澳洲在去 (2020) 年已有多個州開放紐西蘭居民的免隔離入境，但紐西蘭方面因擔心爆發零星疫情，先前澳洲旅客入境該國都有實施隔離的必要。

但是就在免隔離旅遊泡泡上路不久後，由於澳洲雪梨及墨爾本的疫情惡化，紐澳兩國間的免隔離境管措施也於 2021 年 7 月 23 日喊停、原本預定要持續到兩個月後的 9 月 24 日為止。

紐西蘭在先前成功的防堵新冠病毒 (COVID-19)，但後來由於有澳洲旅客確診、也導致紐西蘭第一大城奧克蘭的疫情復燃。紐西蘭全國隨即在上 (8) 月實施封城，但目前奧克蘭以外地區的防疫規定也已經放緩。

紐西蘭的 COVID-19 防疫部長希普金斯 (Chris Hipkins) 在一份聲明中提到，「我們在疫情擴大的控制上向前跨出了一大步，為了下星期的防疫規定放寬，也正盡全力的努力當中。如果在這個時候重啟與澳洲的免隔離往來，那麼這些成果就有可能遭遇危險。」

紐西蘭在 9 月 17 日當天，有通報 11 例的 COVID-19 新增確診；而在這波疫情當中，也已經有 1007 人確診。