[集體評比] 跑格先決（上）

自今年初上市以來，Volkswagen 旗艦轎跑車系 Arteon 便廣受矚目，在五月還一舉掛出近 200 輛的好成績，顯見四門轎跑市場在國內仍有一定數量的消費者支持；同樣鎖定四門轎跑級距的 Kia Stinger 亦於六月推出小改款版本，提供偏好跑格造型與操駕樂趣的車迷朋友另一種魅力獨具的個性選擇，而他們各有怎麼樣的風格呈現與獨家特色，就讓我們一起來深入體驗。





責任編輯／莊智顯

圖／顧宗濤





Kia Stinger 2.0 GT Line

建議售價：178.9 萬元

動力配置：2.0L 直四汽油渦輪 + 8AT

最大輸出：255hp/36.0kgm、0~100km/h：6.0 秒

長 / 寬 / 高 / 軸距：4830/1870/1400/2905mm





Volkswagen Arteon Shooting Brake 380 TSI R-Line Performance

建議售價：206.8 萬元

動力配置：2.0L 直四汽油渦輪 + 7AMT

最大輸出：272hp/35.7kgm、0~100km/h：5.9 秒

長 / 寬 / 高 / 軸距：4866/1871/1462/2835mm







Part.1 外觀設計篇

Part.2 內裝配備篇

Part.3 動態操控篇

Part.4 結論報告





Part.1 外觀設計篇

動感與豪華的調和



由於 Stinger 與 Arteon 不僅都是品牌中的轎跑好手、同時也擔綱旗艦代表，在外觀設計上必須兼顧動感氣息與豪華質感，而鮮明的風格差異則自然吸引不同喜好的消費客層。



Kia Stinger 2.0 GT Line

肌力十足的侵略扮相

此次試駕的 Stinger 雖為小改款車型，不過在外觀造型的變動幅度其實相當有限，像是車頭部分依舊以家族化的虎式水箱護罩與 Tiger Eye Line LED 頭燈組為中心，搭配立體感十足的兩側直式導流氣壩與中央網格進氣壩，展現不怒而威的侵略氣息；車側除了帶來些許新意的新款 19 吋多輻式雙色輪圈之外，亦可看到由前輪拱一路貫穿到車尾的寬厚肩線，車身下半部則以渾圓飽滿的曲面呈現，加上從 A 柱劃過窗框上緣再延伸至尾門的造型飾條，共同勾勒出充滿力量感的 GT 轎跑姿態。





小改款 Stinger 外觀造型變動幅度不大，整體仍維持侵略感十足的 GT 轎跑架勢。





Tiger Eye Line LED 頭燈組內部造型層次分明，並整合日行燈與點狀排列方向燈。





家族化的虎式水箱護罩為品牌主要識別之一，中央部分可看到 ADAS 感應元件區域。



車尾同樣延續短捷厚實的造型輪廓，不過在 LED 尾燈組由原本兩側外框環繞設計改為貫穿式的刀鋒造型，下半部方向燈也換上呼應頭燈的點狀排列風格後，整體視覺效果顯得更加簡潔明快，而佔據後保桿大半部分的亮黑色散熱孔 / 導流槽造型加上整合其中的雙邊四出排氣尾管配置，則再次清楚宣示本車的性能定位。此外，Stinger 在水箱護罩外框、進氣壩飾條、後視鏡外蓋、車側散熱鰭孔等處，均運用光影奪目的深鈦色鍍鉻處理，在點綴精緻度與豪華質感之餘也增添本車在外觀上的獨特性。





後視鏡外蓋、車側散熱鰭孔等處均運用光影奪目的深鈦色鍍鉻處理，精緻且獨特性高。





LED 尾燈組換上貫穿式刀鋒造型，下半部方向燈也換上呼應頭燈的點狀排列風格。





VW Arteon SB 380 TSI R-Line P.

俐落分明的摩登風貌

無論是 Fastback 四門版本或 Shooting Brake 五門獵跑，Arteon 給人的第一眼印象都是相當摩登動感的，一方面是來自寬闊低扁的輪廓比例，再加上銳利分明的多道車身折線共同營造而來；在細部設計上，Arteon 藉由水箱護罩鍍鉻線條與 LED 頭燈組立體交錯所呈現的獨特面容亦是一大特色，其中向內側延伸至廠徽處的 LED 定位燈也下放到全新八代 Golf 之上，預計將成為未來 VW 新世代車款的家族元素之一，而 LED 尾燈組除了運用視覺質感更加細膩的導光條之外，亦透過多片矩形排列來強調層次感。





寬闊低扁的輪廓比例加上銳利分明的多道車身折線，讓 Arteon 呈現出摩登動感的第一眼印象。





LED 頭燈組巧妙鑲嵌於水箱護罩鍍鉻線條之中，營造出極具辨識度的車頭造型。





水箱護罩左側附有 R-Line 徽飾，向內側延伸的 LED 定位燈則可能成為未來家族化元素。



330 TSI R-Line 與 380 TSI R-Line Performance 皆標配 R-Line 外觀套件，包括前保桿兩側追加擾流倒角設計、前氣壩造型改採亮黑一體式設計、車側 R-Line 專屬飾板、後保桿排氣飾框由雙矩形變為四出造型等，配合 R-Line Performance 車型專屬的金屬炫藍車色與相當搶眼的 20 吋 Nashville 雙色旋風造型輪圈，無論開在路上或停在路旁都能吸引許多人目光，不過從隱藏式排氣管、僅為單一凹槽而無導流造型的後保桿底部亮黑飾板，以及環繞車身四周與窗框的寬幅鍍鉻飾條等配置，不難看出廠方想要展現高級風範多過熱血跑格的設計方針。





雙邊四出矩形飾框僅為單純造型點綴，就連底部亮黑飾板也並未加入導流槽造型。





LED 尾燈組除了運用視覺質感更加細膩的導光條之外，亦透過多片矩形排列來強調層次感。





短評

小改款 Kia Stinger 維持原有的外放侵略風格，力量感十足的飽滿車身姿態能夠充分滿足消費者對於 GT 轎跑的外觀期待；Arteon 以銳利分明的 VW 新世代設計風格為主，配合 R-Line 外觀套件帶來高調吸睛又不失豪華科技的動感形象。

來源：《車訊網》

更多精彩內容請至《車訊網》