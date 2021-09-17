[集體評比] 跑格先決（中）

Part.2 內裝配備篇

精緻細膩也要科技舒適

延續外觀的設計思維，旗艦轎跑在內裝鋪陳上同樣也得滿足個性質感與便利實用等眾多面向，而國內消費者目前最重視的 ADAS 主動駕駛輔助系統，當然也不能有所遺漏。





Kia Stinger 2.0 GT Line

細節質感再升級

Stinger 在內裝部分採用延續外觀造型的 GT 跑車風格，無論是三環式中央空調出風口、控台大面積皮質包覆處理，或表面施以髮絲紋路的中央鞍座類金屬飾板等都有高質感演出，同時小改款車型還針對控台周邊與車門飾板等處追加多道雙縫線，儀錶總成兩側筒形外框亦換上亮黑烤漆飾板搭配金屬飾條點綴，最後再把三輻平底方向盤帶有 GT 銘牌的下方輻條換上類金屬材質，另外在內裝配色上提供黑 / 紅兩種真皮材質選擇，3.3 GT AWD 頂規動力車型上更升級為 Nappa 紅色真皮與 Nappa 黑色麂皮，讓整體座艙氛圍顯得更加細膩高級。





小改款 Stinger 在原有的 GT 風格內裝之餘，再追加雙縫線等處理來進一步提昇座艙質感。





儀錶總成採雙環指針搭配中央 7 吋數位顯示，科技程度或許略有不足但辨識度一流。





附有換檔撥片的三輻平底式方向盤造型不變，僅帶有 GT 徽飾的下方盤輻改採類金屬材質。





控台區域除原本的大面積皮質包覆之外，再加入雙縫線處理以強化豪華風格與細膩質感。



在配備設定上，Stinger 全車系標配 LED 頭尾燈、電動感應式尾門、Smart Key 智慧感應啟動系統、4.2 吋旅程電腦、8 吋觸控螢幕（支援無線 Apple CarPlay/Android Auto）、雙區恆溫空調 + 後座出風口、投射式抬頭顯示器、無線手機充電、雙前座 8 向電調真皮座椅 + 通風加熱，2.0 GT Line 以上車型則追加 Harman/Kardon 環場音響系統、電動天窗、雙投射式 LED 頭燈組、7 吋數位儀錶、方向盤四向電調、七色座艙氣氛燈、駕駛座記憶功能等，而符合 SAE Level 2 自動駕駛分級的 Drive Wise 智慧安全輔助系統（含 SCC 全速域智慧巡航控制、FCA 前方主動煞車輔助、LFA 進階型車道維持輔助、BCA 盲區防撞主動煞車輔助、HBA 智慧遠近光燈調節等）則是全車系標配，至於撥動方向燈後可在數位儀錶顯示對應方向車側影像的 BVM 盲區顯影輔助系統則提供給 2.0 GT Line 與 3.3 GT AWD 車型選配。





車門飾板亦追加三道弧形縫線處理，搭配原有的上方雙縫線與類金屬飾板更顯精緻。





GT Line 專屬真皮座椅造型相當厚實且強調兩側包覆性，實際乘坐舒適度與支撐性也在水準之上。





大面積斜背尾門上掀開啟後可提供寬廣的行李廂置物開口，搭配 6/4 分離前倒座椅可提供 406~1114L 的承載能力。





VW Arteon SB 380 TSI R-Line P.

數位科技急先鋒

Arteon 在內裝鋪陳上依舊採用 VW 品牌一貫的簡潔 T 字控台風格，同時為強調旗艦定位而在細節設計下足了工夫，像是空調出風口周邊，便用上霧銀鍍鉻飾條、刷紋與霧面鋁合金飾板、黑色鋼琴烤漆飾框等不同材質相互搭配，控檯與車門飾板上端則採帶有縫線點綴的大面積軟質材料包覆，加上全車系標配的 10.25 吋數位儀錶、9.2 吋觸控螢幕與導入平面化觸控按鍵設計的空調控制面板，另外也針對三幅式運動化觸控方向盤下方追加 R-Line 專屬徽飾，並換上採用一體式椅背造型強化動感氣息的 Nappa Carbon 碳纖維紋真皮跑車座椅等，在營造出色質感之餘亦充分展現引領數位科技潮流的氣勢。





內裝鋪陳採用 VW 家族一貫的實用簡約風格，不過在用料質感與數位化程度上多有升級。





全車系標配 10.25 吋數位儀錶，可透過方向盤快捷控鍵自行切換顯示風格與內容。





三輻式方向盤以平底與兩側透氣皮革強調運動感，兩側快捷鍵則採平面式觸控設計。





空調出風口周邊用上霧銀鍍鉻飾條、刷紋與霧面鋁合金飾板、黑色鋼琴烤漆飾框等不同材質相互搭配。



國內引進的 Arteon 全車系標配項目包括 LED 遠近光頭燈、Keyless Access 免鑰匙系統、感應啟閉電動尾門、三區恆溫空調、第三代 MIB 資訊娛樂系統、原廠中文導航系統、倒車攝影輔助、App-Connect 多媒體手機鏡射、手機無線充電裝置、We Connect Go 福斯智聯、Front Assist 車前碰撞預警含 AEB 自動輔助煞車、ACC 主動式固定車距巡航、車側盲點警示與 RTA 後方橫向車流警示含煞車輔助等，Elegance Premium 以上車型升級 30 色車內氛圍燈、HUD 抬頭顯示器、雙前座電調 Nappa 真皮座椅、主動式車道修正輔助、環景顯示與 Park Assist 自動停車輔助系統等，R-Line 車型再追加大尺寸電動天窗，至於 380 TSI R-Line Performance 頂規車型則可獨享 DCC 主動式底盤控制系統與 Harman Kardon 環繞音響系統。





車門飾板同樣可看到多樣化的飾板材質鑲嵌搭配，同時還採用增添浪漫跑車氣息的無框車門設計。





Nappa Carbon 碳纖維紋真皮跑車座椅造型頗具跑格，在提供充足包覆性之餘也不失舒適。





五門獵跑身形帶來 565~1632L 的大肚量，可惜並不具備椅背快倒或底板高度調整等空間變化機能。





短評

小改款 Stinger 將原本質感便已相當出色的座艙質感，透過縫線鋪陳與飾板更新點綴得更為精緻典雅，主動安全輔助系統亦相當完備；Arteon 則是透過大量數位化設計帶來更為現代化的視覺效果，實用性亦維持品牌一貫水準，惟入門車型仍未達到 Level 2 自駕輔助等級。

來源：《車訊網》

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