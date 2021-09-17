群益權證小教室：認識權證的行使比例

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「權證」是很適合小資族的投資工具，有機會透過小額資金創造更多收入，今天要教大家透過權民最大網來認識權證的「行使比例」！

「行使比例」是指每一張認購 / 售權證所表彰連結標的股票張數。

行使比例與現股股價漲跌時的權證連動性呈現正相關，並且是決定權證價格高低的重要因素之一。行使比例低的權證，所表彰的權利相對較少，權證價格會較便宜，反之如果權證的行使比例高，所表彰的連結標的股票較多，權證價格也會較高。

權證的行使比例資訊，會揭示於權民最大網的權證搜尋結果以及權證資料的「條件及概況」頁面。

若以 9/15（三）盤中資料為例，聯電群益 14 購 05 (043522) 及 聯電群益 15 購 03 (043704) 兩檔認購權證的連接標的皆為聯電 (2303-TW)，在剩餘天期、有效槓桿、價內外程度等條件相近的情況下，可以看到 043704 的行使比例高於 043522，而這也反映在權證價格，043704 的最佳賣價高於 043522。

由上述兩檔權證的比較可以得知，如果相同連結標的權證其他條件差距不大，行使比例高的權證價格會較高。

有些投資人可能遇過權證的連結標的股價上漲，所購買的認購權證卻沒有相應幅度上漲的情況，這也可能與權證的行使比例過低有關。行使比例低的權證，價格雖然較便宜，但與現股價格的連動性可能不佳，反而壓縮到投資人的獲利；反之，行使比例高的權證雖然價格較高，但通常比較能精確反應連結標的股價的變化，讓投資人可以享受到較大的權證槓桿倍數。

行使比例也和權證履約「履約準備金」及「結算給付金額」計算有關，如果想了解更詳細的內容可以參考之前這篇「群益權證小教室：權證履約試算」唷！

延伸閱讀連結：https://news.cnyes.com/news/id/4702996

希望今天的介紹有助於大家更了解權證的行使比例，看好心儀的權證就可以透過 權民最大網進行下單！