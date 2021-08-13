群益權證小教室：權證履約試算

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「權證」是很適合小資族的投資工具，有機會透過小額資金創造更多收入，今天要來教大家進行權證履約試算！

權民最大網左方列表的「履約試算」功能

認購權證屬於買權，若該檔權證進到價內則具有履約價值，投資人有權利在特定期間內 (美式) 或到期日(歐式)，以履約價向發行券商購入一定數量的連結標的股票，或以現金結算方式收取價差獲利。

以長榮群益 11 購 06 () 為例，若投資人持有張數為 10 張，在 8/12(四) 進行試算，並假設到期日當天現股結算價為 132 元，可看到這筆權證具有履約價值，且美式權證可提前申請履約。

對照上圖表格 1，投資人如果持有 10 張這檔連結長榮 () 的權證至到期日，且假設到期日當天現股結算價為 132 元，根據到期價內自動現金結算的試算結果，扣除證交稅及手續費之後，投資人可收取結算給付金額新台幣 23,942 元。

投資人如果想提前申請履約，則需備妥個人證件、集保存摺、印鑑、履約準備金，並填寫認購售履約申請書至分公司集保櫃台辦理，並由權證發行券商決定採用現金結算或實券交割，交割日為申請日的後兩個交易日。

履約準備金的計算方式為履約價 X 持有權證張數 X 行使比例 + 手續費，結算給付金額的計算方式為現股結算價格 X 持有權證張數 X 行使比例。假設投資人持有 10 張該檔權證且申請提前履約當天的現股結算價格為 132 元，根據上圖表格 2 的試算結果，進行現金結算需先支付履約準備金新台幣 174,248 元，扣除證交稅及手續費之後，投資人實際可賺取的結算給付價差為新台幣 23,728 元；若進行實券交割 (對照上圖表格 3)，則投資人可以在支付履約準備金額新台幣 174,248 元後，收取履約給付股數 1,500 股。

特別提醒，申請提前履約會喪失權證的時間價值，建議投資人可直接在市場上賣出，舉例來說，假設投資人當初是以 5.2 元購入 10 張該檔權證，並以 7.8 元的價格全數售出，扣除買賣權證的手續費及賣出權證的交易稅後依然會比權證履約的獲利更大。此外，此計算功能僅為履約試算，實際的履約給付金額或股數，仍需以申請日或到期日當天的現股結算價格及分公司集保櫃台為準。