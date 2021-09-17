真正看門道(上) 法說會現端倪

▲七月份 Lexus 新車掛牌超越賓士，成為當月全台豪華汽車品牌銷售冠軍，不僅是主流車款熱銷，LM 更已經成為地位與 VIP 的最新代名詞。



新冠肺炎疫情肆虐全球，台灣可以在防疫表現方面讓全球注目，除了整體戰略與國人高度自主管理締造舉世稱羨的成果，堪稱是繼上世紀經濟起飛、躋身亞洲四小龍之後，再度躍升世界舞台的焦點。而關係到台灣汽車產業發展，和泰汽車與裕隆集團的法說會，自然也成為關注焦點，尤其今後汽車產業更因為智慧化、電動化、共享化，結合台灣堪稱強項的 IT 領域與車電、零組件、精密工業等，還有近年來服務業整體提昇，讓車商的法說會一年比一年更具前瞻性，甚至也成為預告經濟發展趨勢的重要指標，本期我們就今年二大汽車集團及鴻海、台積電的法說會，來檢驗同時預視第四季與全年成果。





和泰集團：市場龍頭著眼未來佈局超越期待

身為市場龍頭，每一年年初和泰汽車的市場展望與年度計畫，除了以高準確度與高執行率受到各方關注，甚至已經被列為市場領先指標。其分別於 4 月 13 日（元富證券）與 5 月 27 日（台新證券）公布的資訊，更被各界（含投資戶與股民等）視為是最佳參考資料，根據 2020 年合併損益表顯示，2020 年與 2019 年每股盈餘分別為 25.36 元與 21.55 元，年成長率達到 3.81％；主要子公司稅後淨利方面，和潤、和運租車、上海和裕 BVI、車美仕、產險等，去年（2020）均比前年（2019）成長達 15％、21％、25％、11％、53％。





結合集團化資源共享，讓大眾接近新神車更容易，和運汽車以 iRent 與訂閱式租賃等擴大市場版圖。



站在巨人的肩膀上，和泰汽車除了屢於新車市場創下佔有率新高（連續 19 年台灣汽車市場銷售冠軍、市佔率 32％、掛牌新車數量比 2019 年成長 3％達 14.6 萬輛），同時也強化整體集團體質，除大家所熟悉代理銷售 Toyota（含整車與台灣豐田物料運搬）、Lexus、Hino（長源汽車）三大汽車品牌，在國內更已經部署包括汽車製造（國瑞汽車）、汽車租賃（和運租車、和雲行動服務、和泰移動服務 Yoxi）、金融保險（和潤企業、和泰產物保險、和安保代、和全保代、和昭實業）、認證中古車與電商（Toyota 認證中古車、Lexus CPO 體系、和泰聯網）、汽車配件與精品（車美仕、興聯科技、多羅滿、和勁行銷）等；海外事業（中國大陸）包含有和通、雷克薩斯體系、一汽豐田體系、廣汽豐田體系、和運國際租賃、和運（上海）商業保理、凱美士、廣汽長和、上海和乾、上海和德、上海和冕、棗庄和萬等事業體系。



展望 2021 年市場趨勢，三大因素將主導今年國內新車銷售表現，包括疫情不確定性、車用晶片缺貨危機、政府汰舊換新補助政策延續等，預估國內新車市場約為 44 萬輛，面對多變環境提出挑戰年銷售新車目標為 15.4 萬輛（Toyota 與 Lexus 各約 13.3 萬輛與 2.1 萬輛），若無意外將確定創下在台銷售史上最高紀錄。而今年已經陸續成立的「Toyota 品牌形象館」（林口三井）與「「Leuxs Electrified 品牌概念店」，及之前限量發售低於百萬元優惠價的 Toyota PHV 插電增程油電車造成市場震撼，接下來更可望推出 Lexus UX300e 投入豪華電動車市場。





朝向電氣化發展，當然也成為豐田全球戰略，夏天在林口三井成立的品牌館，預先為龍頭品牌進軍新能源領域，展開與消費大眾之間的互動與對話。





各界都在關注信義區開幕的 Lexus Electrified，也被視為是和泰預先為高級品牌電氣化超前部署。





已經有測試車引進上路，Lexus UX300e 或可能成為該品牌進軍台灣純電領域的處女作。



其中，在 2019 年就大動作投入的商用車市場（含商旅車），亦將挑戰販售歷史新高目標—9350 輛。除已上市新車外，Toyota 品牌還將推出 2022 年式升級 TSS 駕駛輔助系統之 Corolla Altis，第四季上市 GR 86 大改款等車款，以延續訂單數超越預期之 GR Yaris 亮麗的預購成績。國瑞汽車在去年成功上市 Corolla Cross 之後，除乘用車生產線幾乎已 TNGA 化，年底即將上市的 Toyota TownAce 將首度挑戰國產小發財之神—中華菱利，搭配輕型商用車產品線陸續完善衍生新增保修服務需求，今年將完成累積全台 34 間社區型便利保修站。至於應對已經延宕二年實施之大型柴油車六期環保法規，除既有客、貨車產品全面升級六期規格與超前安全法規之外，9 月份計畫舉行北、中、南巡迴展售會發表全新世代大改款改款 Hino 500（10～19 噸）、Hino 700（＞20 噸）。





Toyota TownAce 年底國產化，目標希望終結多年來中華菱利稱霸國內小發財市場的局面。





搭配大型柴油車六期環保法規上路，和泰集團將舉行 Hino 500/700 中重卡新車巡迴發表活動，最終目標希望終結 Fuso 蟬聯 29 年的重型商用車品牌銷售冠軍！



針對近年來包括政府也大力推展，應對未來用車環境計畫與共享化之 MaaS（Mobility as a Service 交通整合服務），自駕租賃（iRent）與附駕租賃（Yoxi）二大品牌除持續擴張包括六都與其餘縣市的部署，並以共享平台模式來滿足多元移動需求。



和潤企業營運重點在於持續讓兩岸收益資產規模與獲利成長，包括在後疫情時代來臨鞏固醫療設備分期冠軍，搭配商用新車上市搶佔中古車市場，且更可望拓展與更多二輪品牌合作以打通全台機車通路，更強化綠電產業融資，評估自營太陽能廠，佈局綠能貫徹 ESG 策略（Environmental 環境、Social 社會、Governance 公司治理，亦稱永續投資）。



裕隆集團：嚴陳莉蓮全面領軍的新時代來臨

中國車壇人稱「台灣車王」的嚴凱泰逝世近三年，嚴陳莉蓮大刀闊斧、拋下舊有包袱、領軍集團改革的成效逐步展現，先不管股價一路穩步攀升，但能拋開面子、只求生存地停建裕隆城，至少不讓銀行團有理由雨天收傘抽銀根。在面對疫情變化多端的現實環境，比起公公、婆婆、先夫，這位新掌門人完全無視外界短視眼光，領軍集團前進的決心與企圖，或有可能讓裕隆這塊台灣汽車產業最具歷史感的神主牌，得以重新擦亮、再站上智慧電動化的世界車壇發展舞台。





去年首度舉行 HHTD，嚴陳莉蓮與鴻海董事長劉揚偉共同為 MIH 站台，也被視為是裕隆集團翻身的新希望。





嚴凱泰逝世後，林信義毋寧是五人決策小組的首腦，畢竟沒有人比他在汽車業資歷更深更雄厚。



早於集團新春開工儀式上，就宣示「轉型升級」是今後發展主軸，各界都在談的汽車產業新四化，除了汽車產業本身必須跳脫傳統生產模式的窠臼，轉型升級的重點，更放在加大力道善用跨界聯盟的資源（想想鴻華先進！），更將重點放在開發新科技的應用上。

來源：《車訊網》

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