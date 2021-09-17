澳門擬監管賭場美博弈股重挫 小摩下調金沙、永利渡假村評等

受到澳門政府將對博彩法進行修法的影響，美國博弈類股周四 (16 日) 持續走弱，摩根大通分析師 Joseph Greff 示警，依賴澳門市場的博弈業者營運將受到衝擊，下調金沙集團、永利渡假村等博弈股評等。

澳門政府擬針對博彩法進行修法，內容包含建議禁止賭場「副牌」、檢討執照發放數量、提高澳門永久居民在博奕公司持股比例、建議委派政府代表擔任博奕公司董事。

此消息導致以澳門為中心的博弈股本周受到沉重打擊，Greff 說，澳門與中國的政策存在不確定性和不透明性，特別是在澳門政府傾向要求業者進一步砸下大筆資本支出作為更新許可證條件之際。

Greff 表示，澳門決定加強對賭場的監管，與過去相比，可能會對博弈顧客消費造成壓力，並降低賭場將澳門自由現金流匯回美國的能力。

因此，小摩進一步將拉斯維加斯金沙集團 (LVS-US) 、永利度假村 (WYNN-US)、新濠博亞娛樂 (MLCO-US) 全數評等下調至持有。金沙集團目標價下調 36% 至 38 美元，永利目標價下調至 89 美元，新濠博亞目標價下調 52% 至 10 美元。

Greff 說，儘管目前政府將如何嚴格控制業者資本仍不清楚，但疫情爆發前這些博弈股發放的巨額股利如果不加以限制，可能會面臨嚴格審查。

金沙集團周四下跌 1.39%，該股本周迄今已下跌 9.9%；永利挫跌 2.39%，跌破 10 個月低點，周跌 16.5%。梅爾科下跌近 1%，接近 2012 年 8 月以來低點，周跌逾 22%。

相對之下，Greff 更喜歡以營收以拉斯維加斯為主的賭場，如 Boyd Gaming (BYD-US)，和 Red Rock Resorts (RRR-US) 。Boyd 周四上漲 2.99%，Red Rock 上漲 2.14%，周漲幅達 9.2%。受澳門影響較小的米高梅國際 (MGM-US) 上漲 2.28%。