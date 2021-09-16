利空突襲引爆A股鋰電池板塊崩跌 是漲過頭還是低接機會？

A 股最火熱的板塊鋰電板塊突然大跌，周四 (16 日) 重擊市場情緒，並拖累上證指數收跌 1.3%，退守 3607 點。

截至收盤，鋰礦指數重挫 8.58%，鹽湖提鋰指數大跌 6.78%，以個股來看，贛鋒鋰業、天齊鋰業、西藏礦業、鹽湖股份、江蘇國泰等近 20 股跌停，造成鋰電板塊總市值一天之內縮水近 2700 億元人民幣。

周四的重跌受兩大利空影響。首先，中國工信部副部長辛國斌一席針對新能源汽車成本表達偏高的言論，市場擔心房市出現的「限價令」將會發生在電池產業中，也引爆賣壓。

此外，全球最大鋰生產商雅寶表示，已與智利阿塔卡馬鹽湖 Salar 工廠的工會達成勞動合同協議，結束了長達一個月的罷工，緩解此前關於供應緊張的擔憂。

今年以來，鋰價漲幅明顯，9 月以來更是加速上漲，一些分析師認為，鋰電池先前漲勢過猛，也帶來修正的壓力。

數據顯示，今年 4 月 1 日至 9 月 15 日期間，鋰電股的平均漲幅接近 130%，整個板塊市值增長超 2.64 兆元，總市值高達 5.51 萬兆。其中，聯創股份上漲 837%，永太科技漲了 656%，西藏礦業漲幅更超過 4 倍，多支股票也都漲了兩倍以上。

部分分析師依然看好後市。東吳證券研報認為，高景氣度的鋰電設備近期回調，建議重點關注。

天風證券表示，繼續推薦鋰電設備龍頭 + 二線彈性標的：此前根據測算，2021-2024 年鋰電設備行業主要公司整體處於 40-70% 左右的複合增長水準。