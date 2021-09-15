iPhone 13等新品陸續登場 蘋果股價不漲反跌

蘋果 (AAPL-US) 在美國當地周二（14 日）舉辦秋季新品發表會，由 iPad 和 iPad Mini 打頭陣，接著 Apple Watch Series 7 和眾所矚目的 iPhone 13 系列登場，不過蘋果股價延續新品發表會當天表現不佳的傳統，終場收挫近 1%。

蘋果股價在發表會登場時下跌 0.51%，iPhone 13 發布後一度跌 1.5%，終場收挫 0.96%，報每股 148.12 美元，盤後微漲 0.06%。

彭博資料顯示，蘋果歷年新品發表會當日股價有四分之三是下跌的。2007 年前執行長賈伯斯發表首款 iPhone 當天，蘋果股價曾大漲 8.3%，但不計這個亮眼成績，蘋果股價在發表會結束當天平均下跌 0.8%。

蘋果歷年新品發表會當日股價表現。來源: Bloomberg

Bespoke Investment Group 表示，蘋果股價糟糕的原因可能是先前有關 iPhone 13 的新消息暴露太多，而投資人也習慣對蘋果的創新已經習以為常，大部分新品的利多已經提前反映在股價中。

蘋果今年股價在投資人的樂觀情緒推動下，已達到兩位數漲幅，但在上周「蘋果稅」官司挫敗後，股價應聲下挫，創下 4 個月來最大跌幅，市值一度蒸發 850 億美元。

儘管如此，華爾街仍看好蘋果股價。根據彭博彙編數據，在研究蘋果股票的 47 位分析師中，約有 80% 的人給予蘋果買入（Buy）評等，只有兩名分析師給予賣出（Sell）評等。

iPhone 13 系列

眾所矚目的 iPhone 13 系列保持直角設計，「瀏海」變窄，配有 A15 Bionic 處理器，電池續航力提升，與 iPhone 12 系列相比增加 1.5 至 2.5 小時。

iPhone 13 與 iPhone 13 Mini 售價分別為 799 與 699 美元，與去年相同，但儲存容量增加至 128GB。

iPhone 13 Pro 與 iPhone 13 Pro Max 售價分別為 999 美元與 1099 美元起，電池續航力延長至 2.5 個小時，並推出容量 1TB 版本。

Apple Watch 7

Apple Watch 7 螢幕變大 20%，續航力更強，從 0% 至 80% 只需要 45 分鐘，售價 399 美元，但僅說在今年秋季推出，沒有明確時間表。

iPad Mini 大升級

iPad Mini 6 螢幕擴大為 8.3 吋，捨棄 Lightening 接頭改為 Type-c 接頭，配備全新 1200 萬畫素前廣角鏡頭，售價 499 美元起。

最先登場的新款 iPad 配備 1,200 萬畫素前置鏡頭，起始價格保持在 329 美元，但最小容量翻倍至 64G。