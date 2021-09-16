台股群龍無首 跌75點收17278點回測月線 量能不到2400億元

美國國會正在討論增稅法案，帶動美股周三齊揚，但台股秋節前夕震盪走低，電子族群無力上攻，鋼鐵、航運也持續壓盤，僅塑膠類股獲資金點火，指數一度下挫百點，回測月線，終場跌幅略收斂，收在 17278.7 點，下跌 75.3 點，成交值 2385.15 億元。

台積電今天除息交易，開低後隨即翻紅，不到 10 分鐘就完成填息，最高來到 607 元，但買盤無力追價，終場下挫 0.6%，守住 600 元大關。大立光、日月光投控、國巨、股王矽力 - KY 等電子股賣壓沉重，聯電、華碩等力守在盤上。

盤面上，以塑膠類股表現最為強勢，台塑、台聚二大集團扮演撐盤要角，其中，受惠 EVA 漲價紅利，亞聚直奔漲停，攀上 10 年新高，台聚也有 9% 的漲幅，買氣暢旺；台塑、南亞終場上漲 1%，華夏、台達化、國喬、聯成、中石化等也都獲得買盤青睞。

鋼鐵、航運類股持續回檔，中鋼下跌近 2%，中鋼構跌幅超過 7%，春雨、豐興、海光、志聯、盛餘等賣壓也相當沉重。貨櫃三雄方面，長榮力守在平盤附近，陽明、萬海下跌逾 2%，四維航、建新國際、新興、中航、台航約下挫 1-4%。

全球晶片荒難解，美國政府 23 日擬再次召開半導體峰會，指標股聯發科小漲作收，部分 IC 設計股今天展開反彈，鈺創強漲半根停板，聚積、神盾、智原、偉詮電、創惟等也強勢走揚。