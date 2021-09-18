〈潛力股〉虹光擁兩大動能 今年有望擺脫10年虧損

影印設備廠虹光 (2380-TW) 擺脫多年營運低潮，隨著產品組合轉佳，帶動毛利率提升、中國市場重新布局已見成效，今年營收已翻倍成長，目標全年轉盈，擺脫 10 年來虧損。

虹光旗下產品包括雷射印表機、複印機及高速文件掃描器等，其中，掃描器銷售量自去年下半年歐洲與美國訂單恢復成長、中國需求也逐漸回溫，今年開始大量出貨，業績脫離谷底；印表機與複印機出貨狀況，雖然疫情一度影響客戶採構時程，不過今年拉貨動能已經好轉。

虹光看好，目前營運重心擺在中國市場，多功能列表機除了可賺取單次機器費用外，後續還有耗材營收貢獻，另外，客製化影像掃描器，毛利比列表機高，近期客戶下單狀況也不錯，帶動產品組合轉佳。

法人看好，虹光產品組合調整後，今年前 8 月營收已超越去年、前年全年營收，加上營運體質獲得改善，若後續未受到嚴重缺料影響，全年營運有望轉盈。

此外，虹光為充實營運資金、償還銀行借款及因應未來發展資金需求，辦理私募增資 8740 萬元，並引進策略性投資人台灣光罩，看準光罩集團內有晶圓代工服務業務、光罩及封裝業務，雙方成為策略夥伴後，有助產品垂直整合。

虹光 8 月營收 2.06 億元，月減 21%、年增 26.1%；前 8 月營收 19.99 億元，年增 119.69%；第二季稅後純益 3529 萬元，較上季、去年同期轉盈，每股純益 0.2 元；上半年稅後虧損 2656 萬元，虧損較去年同期大幅收斂，每股虧損 0.15 元。