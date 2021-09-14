〈陸港盤後〉上證指數失守3700點 兩市交易量連40天破兆

在連兩日收在逾 6 年高點後，上證指數周二 (14 日) 收跌 1.4%，失守 3700 點，兩市交易額則連續 40 個交易日突破兆元人民幣。

截至收盤，滬指跌 1.42%，收於 3662.60 點；深證指數跌 0.54%，收於 14626.09 點；創業板指數漲 1.32%，收於 3236.55 點。地產、基建等傳統藍籌板塊領跌，北向資金合計淨流出 41.28 億元。

港股同樣不妙，受科技股持續下挫影響，恒生指數收跌 1.21%，報 25502.23 點，恒生科技指數跌 1.41%。

恒大系集體下挫

恒大集團昨日發公告稱，有關恒大破產重組的言論完全失實，但擋不住跌勢，中國恒大股價跌 11.87%，報 2.97 港元，為 2014 年 12 月來新低，恒大物業跌 12.01%，恒大汽車跌 24.66%。

鋰電板塊掀漲停潮，中科電氣、金銀河、德方納米等多檔股票漲停或漲幅超過 10%。

消息面上，9 月 13 日，寧德時代公告稱，擬在江西宜春投資建設新型鋰電池生產製造基地 (宜春) 項目，項目總投資不超過 135 億元。寧德時代也收高，漲 5.39%，漲幅一度超過 7%。

分析師看法

分析師認為，3700 點為上證指數近期的阻力位，因受保供穩價消息刺激，周期股和有色板塊走弱，拖累整體市場表現，部分投資人選擇在周三消費和工業數據發布前，於高點提前出場。

國盛證券表示，經歷 8 月 23 日以來的快速的放量反彈，上證指數臨近今年市場前高，市場結構性行情延續，市場向好趨勢仍可繼續期待，短線市場做多效應或將進一步提升，但仍需謹慎市場前高附近的回踩風險。

國泰君安證券認為，滬深兩市連續 40 個交易日成交量突破兆元規模，當前市場情緒面和資金面都較為活躍，充沛的量能支撐市場在當前位置反覆震盪並充分換手。前期表現較強的周期股今日出現大幅調整，不過，周期股的上升趨勢暫時還沒有出現反轉的跡象，但是追高需要保持謹慎。