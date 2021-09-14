【Wen姐筆記】坐4進5望6？多方一手好牌別亂打

台股昨日觀望氣氛持續瀰漫，成交量縮至 2607 億元，多空在 17400 點城池角力，加權指數以 17446.31 點作收。短線上中秋連假、台指期結算以及台積電除息等大秀在即，成交量能不出，觀望氣氛濃厚，但以均線以及多頭位置來看，多方仍是一手好牌，千萬別亂打! 多方今天如能挺進 17500 點城池，才有續攻 17600 點機會! 多空強弱分界為 17520 點。關鍵點位為 17445、17555 與 17588 點。

多方昨日再度測試 17400 點城池，成功守穩，17400 點城池與兩端哨站為 17384 與 17416 點，頗有將 17400 轉為補給區，累積北上動能意味，其中 17445 點如能站穩，將可繼續北上，再次挑戰 17500 點城池，兩端哨站為 17486 與 17520 點。17555 點如能突破，多方目標區仍為前高與 17700 點! 17600 點兩端哨站為 17588 與 17616 點，17633 與 17666 點為 17700 點關前最後 2 個階梯! 17700 點兩端哨站為 16688 與 17717 點。如能站穩 17700 點城池，今年台股多方仍可高唱凱歌!

但如 17384 點未能守穩，多方無法擺脫空方糾纏，可能回到均線間跳恰恰的節奏! 需提防回測 17333 與 17300 點城池，17300 點兩端哨站為 17313 與 17282 點，如再回測 17255 點與 17200 點城池，17200 點兩端哨站為 17182 與 17222 點，需留意再次進入月線保衛戰! 17153 與 17100 點，為中長線多方最重要的防守位置，17100 點兩端哨站為 17077 與 17123 點。

為何 Wen 姐認為台股目前多方仍是一手好牌? 首先以均線來看，多方昨日仍穩穩守住短中長期均線之上，且盤中各族群權值股，都有展開輪動意味，昨日電子半導體休兵，鋼鐵、金融甚至連水泥等傳產族群都出現補位動作，多方可用之兵相當多，不過勝負差距並未拉開，只要輪動過程中，別出現豬隊友拖累，17400 點城池守穩，即使北上速度緩慢，但還是在北上進行式! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)