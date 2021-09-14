Gitcoin 第十一輪有哪些值得關注的社區和項目？

開源軟件和社區捐助平臺 Gitcoin 正式開啓了第 11 輪捐助活動，鏈聞爲你梳理一些值得關注的種子選手。

撰文：鏈聞編輯部

開源軟件和社區捐助平臺 Gitcoin 已經啓動了第 11 輪捐助活動，活動時間從 9 月 8 日至 9 月 22 日。用戶可以通過該平臺爲優秀的開源軟件團隊、社區、公共物品組件等進行資助，以太坊生態的項目以及很多第三方機構也會同時爲用戶的資助匹配更多捐助額，爲區塊鏈和更廣泛的開源軟件行業提供更多早期或者持續的幫助。

在本輪資助中，總配捐金額爲 95 萬美元，以 10 個類別進行分配，分別是：

去中心化應用：20 萬美元

基礎設施：20 萬美元

社區：16 萬美元

NFT：8 萬美元

非洲項目：6 萬美元

去中心化治理：6 萬美元

Uniswap 生態：5 萬美元

追溯性資助：5 萬美元

Gitcoin DAO：5 萬美元

拉丁美洲項目：4 萬美元

而此次提供這 95 萬美元的配捐資金提供方包括：以太坊域名系統（ENS）、BadgerDAO、Mask Network、Chainlink、Harvest、EPNS、Fire Eyes DAO、Stake.fish、Polygon、Yearn、Teller Finance、Integral、CMS Holdings、Aragon、DAOSquare 等。

Gitcoin 是什麼？

Gitcoin 爲各種規模的開源項目提供了尋求資金的平臺和獲得資金的機會。在每輪的 Gitcoin 捐助活動中，除了各項目收到的捐款外，Gitcoin 還會以此作爲參考協調以太坊基金會的基金分配以便讓優質項目獲得投資的機會增加。

爲開源項目提供資金可以促進整個區塊鏈生態的發展，開源軟件開發激勵平臺 Gitcoin 是造福區塊鏈世界必不可少的力量。

具體可以參考文章 《開源貨幣如何激勵開源生態建設？》

Gitcoin 採用二次方投票的模型對項目進行衆籌實現資金的配置，解決了以太坊生態中的公共產品融資低效的問題，鼓勵少數人投票。

詳細的投票機制可以參考這篇文章 《三分鐘瞭解 Gitcoin 衆籌模型：激進市場與二次方投票》

本輪有哪些團隊和社區值得關注？

Gitcoin 上不乏優質的項目或團隊，但是由於數量太多，所以整體質量也參差不齊，很難甄別。

不過幸好有一些我們還比較熟悉的團隊和持續在以太坊生態耕耘的社區，他們作爲「公共物品」，目前還沒找到合適的商業模式。所以直接資助這些團隊，他們或許能利用這些資金在以太坊社區做出更多的貢獻。

如果你有任何推薦的團隊或項目，也歡迎聯繫我們。

Metagov （治理）

推薦人：姚翔（以太坊獨立研究者）

推薦理由：元治理：關於治理，每個人似乎都有很多話要說，但又似乎沒法太精確。我不喜歡模棱兩可的表述，Metagov 團隊希望通過學術和產業研究的方式來給「治理」帶來更好的指引。這很難，不過值得期待。

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Zero Knowledge Podcast （播客）

推薦人：姚翔（以太坊獨立研究者）

推薦理由：Zeroknowledge.fm 是一個聚焦零知識證明的社區，Anna Rose 從播客做起，現在還提供月度資料彙總、專業人才招聘等公共服務。

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ethereum-translation-community-cn">Ethereum Translation Community CN （社區）

推薦人：姚翔（以太坊獨立研究者）

推薦理由：以太坊翻譯小組：語言不應該成爲了解區塊鏈世界的障礙，此前該小組曾組織了以太坊官網的翻譯。翻譯是瞭解和學習以太坊的絕佳途徑，歡迎加入翻譯小組，爲中文世界引介更多內容。你也可以爲小組捐贈，幫助它長期發展。

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DAOrayaki （去中心化媒體和研究者組織）

推薦人 : Eric （DoraHacks 發起人）

推薦理由：DAOrayaki 是一個去中心化的研究者組織和去中心化媒體，通過 DAO 去中心化地資助世界各地的研究者進行研究、翻譯、分析等工作。DAOrayaki 由中國最早的 DAO 組織 DAOONE 核心成員發起，自 2021 年 1 月以來，DAOrayaki 的貢獻者網絡已經深入覆蓋了二次方資助、Futarchy、dGov、Moloch、算法治理、可回溯公共物品融資、奧斯特羅姆公共事務治理方法等數十個話題和以太坊生態研究成果，發表了 125 篇文章，普及了去中心化治理的知識和最新進展。通過 DAO，研究組織和媒體可以打破地域的限制，以社區的方式資助和生產內容。

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Otterscan （工具）

推薦人：潘致雄

推薦理由：Otterscan 是一款開源的本地化的以太坊區塊瀏覽器，它最重要的特點就是可以在普通的筆記本上運行，技術上來說它基於 Erigon 的存檔節點實現。除此之外，他還能包括了隱私、速度快等特性。

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Frame （錢包）

推薦人：潘致雄

推薦理由：Frame 是一款桌面端原生的加密貨幣錢包，團隊將隱私保護放在了非常重要的位置。與 MetaMask 不同的是，Frame 不是瀏覽器插件，而是桌面端的應用，讓桌面端系統可以運行一個系統級別的 Web3 錢包，也支持連接硬件錢包。Frame 團隊保持着不錯的開發進度，也會在 GitHub 上定期發佈新版本，可以下載試用產品體驗，不過還處於非常早期的階段，也可能沒有進行安全審計，建議不要作爲主要的錢包使用。

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Nifty.ink （NFT）

推薦人：Karen

推薦理由：Nifty.ink 是建立在以太坊側鏈 xDai 上的 NFT 藝術平臺，藝術家可以在其中低成本直接創作、存儲以銷售作品，作品會由藝術家簽名，然後存儲在 IPFS 上。當然用戶也可以選擇將 NFT 遷移到以太坊上，不過是單向的。

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ArchiveNode.io （工具）

推薦人：Karen

推薦理由：ArchiveNode.io 是由以太坊長期貢獻者 DeFi Dude 和 MysticRyuujin 領導的一個公共以太坊存檔節點訪問項目，希望將以太坊區塊鏈上的存檔數據帶給無法負擔高昂成本的小型開發人員。此前 ArchiveNode.io 還獲得過以太坊基金會生態系統支持計劃的支持。

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MatrixETF （DeFi）

推薦人：一棵楊樹

推薦理由：MatrixETF 旨在打造鏈上 ETF 投資平臺，讓用戶可自由創建去中心化、自動化、個性化和多元化的投資組合。其實在目前加密資產類別和數量都已極爲豐富的背景下，無論是映射傳統金融發展邏輯，還是考慮現實的加密投資需求，針對不同項目、不同賽道的投資組合配置愈發重要，而給用戶提供可自由創建投資組合（譬如一攬子新公鏈組合「SOL+AVAX+FTM+LUNA」）的 MatrixETF，應該和它頗有朋克範的名字一樣值得期待。

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Llama （DeFi+DAO）

推薦人：一棵楊樹

推薦理由：DeFi 協議越來越多，DAO 治理越來越流行，似乎每個人都在或主動或被動地成爲一衆項目的「幣東」，但對應一個個 DAO 的關注、管理也屬實讓人頭疼。Llama 給自己的定位就是想解決這個問題——針對 DAO 的一攬子財務管理協議，既幫助 DAO 自身管理社區金庫、搜索或審計特定交易，也幫用戶提供實時、透明度更高且易懂的金庫報告。類比傳統金融世界的話，有點像「信託諮詢+四大審計」的混合體，身兼資產配置、財務規劃和審計報告的多重職責，蠻讓人眼前一亮。

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Geo Web （NFT）

推薦人：張安靜

推薦理由：Geo Web 是一個開放協議和產權的公益 AR 元宇宙，可在一個與現實世界 1:1 映射的地理網絡上體驗 NFT、遊戲、數據、商業等互動。其中的 NFT 數字土地由部分共同所有權系統下管理，網絡資金將用於獎勵公共產品、創造者和用戶。目前在 Arbitrum Rinkeby 和 Optimism Kovan 上啓動了 L2 測試網，計劃接入 zkSync 2.0 測試網並在年底前推出。

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Aurora （社區）

推薦人：張安靜

推薦理由：Aurora 是一個去中心化的籌款平臺，旨在幫助用戶順利、安全地爲項目籌集資金，捐贈者在平臺內捐贈資金後將得到印有項目圖像的 NFT 交易卡。目前，Aurora 僅兼容 Polygon，正在努力支持以太坊主網。目前團隊已完成開發，需籌集 1.8 萬美元部署 Aurora Protocol 智能合約。

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Dataverse （NFT）

推薦人：Eric

推薦理由：Dataverse 是一個一鍵管理 NFT 的平臺，開發團隊 OwnershipLabs 正在開發其基於谷歌瀏覽器的插件。Dataverse 可以幫助 NFT 收藏家通過自己的喜好將各類 NFT 收藏至個人空間並對其進行分類建立專輯，還可以在該空間裏進行更多策展活動。

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