〈貴金屬盤後〉Fed會議前一週 黃金上漲 但未能突破1800美元關卡

週一 (13 日) 交易，黃金期貨價格收高，但未能攻克每盎司 1800 美元關卡，係因美元本週堅挺開局。

Kinesis 市場分析師 Carlo Alberto de Case 表示，美元走強可能是黃金跌至每盎司 1790 美元支撐區的主要原因。

「另一方面，對 delta 新冠變種病毒傳播的恐懼、Fed 再次推遲啟動縮表的可能性，這些都是黃金價格的主要支撐動力。」

「整體而言，這狀況是不確定的，主要是由央行和美元走勢所推動。」

12 月交割的黃金期貨價格上漲 2.30 美元或 0.1%，收每盎司 1794.40 美元，盤中高點達 1800.20 美元、盤中低點觸及 1784.40 美元。

12 月交割的白銀期貨價格下跌近 10 美分或 0.4%，收每盎司近 23.80 美元。

Oanda 高級市場分析師 Craig Erlam 表示，「決策者似乎一直熱中確保經濟數據不會分散央行今年縮表的意圖，他們了解在重大政策接近轉變時，有效溝通的重要性。」

「這一點使得黃金即使在經濟數據疲軟時，也遭到抑制。本週還有很多數據將宣布，但在下週 Fed 會議之前，黃金交易可能仍偏向謹慎。」

德國商銀高級市場分析師 Oanda 表示，交易者似乎在為週二預定公布的 8 月美國消費者價格指數 (CPI) 做準備。

Fritsch 預計，通膨數據將接近 7 月份的水準，因此「可能為 Fed 年底前開始削減債券購買規模提供理由。」

公債殖利率上升恐不利黃金，因為這會增加持有不孳息的黃金之機會成本。美元走強也同樣不利美元計價的大宗商品，因為這會削減使用其他貨幣的買家之購買興趣。

ICE 美元指數週一上升 0.1%。

但 Fritsch 表示，德國商銀經濟學家認為，Fed 決策者不會在下週會議上做出任何有關資產購買計畫的決定。

「然而，根據普遍的市場觀點，這很可能會發生在隨後 2 次會議的其中之一。因此，只要通膨數據不明顯偏離預期，就不會對金價產生重大影響。」

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