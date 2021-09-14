〈能源盤後〉美生產恢復緩慢 WTI原油突破70美元關卡 天然氣漲近6%

週一 (13 日) 交易，原油期貨價格上漲，WTI 原油期貨價格近 6 週來首次收在每桶 70 美元上方，且天然氣期貨價格上漲近 6%，係因受到墨西哥灣能源生產在颶風艾達襲擊後的復甦恢復緩慢所支撐。

施耐德電氣全球研究和分析經理 Robbie Fraser 表示，「雖然海上的生產通常在幾天後就會恢復，但這次艾達颶風襲擊後，恢復時間表慢了許多。儘管如此，還是有一些改善跡象，本週開始海上生產似乎已約莫恢復 50%，比一週前僅 25% 恢復的程度提升許多。

因颶風艾達於 8 月 29 日登陸路易斯安那州墨西哥灣沿岸，造成生產中斷與煉油廠關閉。美國安全與環境執法局 (BSEE) 週一估計，墨西哥灣 43.6% 或約 793522 桶 / 日的石油和 51.6% 的天然氣生產仍處於關閉狀態。

CMC Markets UK 首席市場分析師 Michael Hewson 報告表示，「艾達颶風對基礎設施造成眾多破壞，雖然本來預期這不會耗費太長時間修復，但事實證明這有點偏離目標，而且很可能還需要再過幾週才能恢復，尤其是墨西哥灣又遇到熱帶風暴尼古拉斯的情況下。」

美國颶風中心告警，熱帶風暴尼古拉斯可能會在本週為德州和路易斯安那州的部分地區帶來強降雨，恐導致「威脅生命的山洪和城市洪水」。

10 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 73 美分或近 1.1%，收每桶 70.45 美元，為 8 月 3 日以來最近月期貨最高收盤價。

11 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 59 美分或 0.8%，收每桶 73.51 美元，為 7 月 30 日以來的最高收盤價。

ActivTrades 的高級分析師 Ricardo Evangelista 報告中提到，在艾達颶風對墨西哥灣基礎設施造成破壞之後，美國石油產量自 8 月底以來減少了約 140 萬桶 / 日。

「與此同時，儘管新冠病例上升造成不確定性，但市場共識是石油需求到年底前會繼續提高，這樣的動態可能支撐價格進一步上漲。」Evangelista 說。

在 OPEC 提高明年原油需求成長的預期後，油價繼續走高。OPEC 現在預期，明年需求將增加 420 萬桶 / 日，較先前的預期增加近 90 萬桶 / 日 (見下表)。

OPEC 表示，2022 年全球石油需求估計 1.008 億桶 / 日，超越了疫情爆發前的水準。

其他能源商品交易

10 月交割的汽油期貨價格上漲 0.3% ，收近每加侖 2.16 美元。

10 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.6%，收每加侖 2.16 美元。

10 月交割的天然氣期貨價格大漲 5.9%，收每百萬 Btu 5.23 美元，登上 2014 年 2 月 24 日以來最高收盤價。

施耐德電氣全球大宗商品分析師 Christin Redmond 表示，「大多數海上天然氣生產仍處於停產狀態，而美國東部和中部的異常高溫預計將持續到本月底。發電需求增加之際，市場卻仍供應短缺，預計這將降低挹注入儲備量的速度。」