總太擬發3.1萬張現增股籌資 支應工程款

上市建商總太 (3056-TW) 今年在台中市有多個建案相繼入帳，加上還有水㓓經貿園區兩建案，對今年及 2022 年的業績展望審慎樂觀看待，董事會今 (13) 日決議，發行現增股 3.1 萬張進行籌資，支應工程款所需。總太現金增資籌資案，爲今年以來建商少見的籌資方式。

總太目前手中個案銷售已近完銷，其中台中北屯區「總太 2020」總銷 60.5 億元，銷售率達 99%；北屯區「共好 MELODY」總銷金額 22 億元，銷售率 95%，預計 2022 年完工；北屯區「總太聚作」總銷 67 億元，銷售率 98%，預計 2022 年完工。

此外，總太的台中南屯區「女王萬歲」總銷 10.1 億元，目前銷售率 94%，預計 2023 年完工；北屯區「心之所向」總銷金額達 155 億元，目前銷售率 52%，預計 2025 年完工。

總太地產近幾年來在台中市積極獵地，目前水湳經貿園區、北屯機捷特區共有四筆土地庫存，建地總面積合計達 3,801.65 坪、總購地金額 37.9 億元。其中，水湳經貿園區二筆土地，分別為鑫新平段 2,775 坪、文商段 53 地號約 649 坪，7、8 月均已取得建照，預計 2022 年進場推案，雙建案預計 2026 至 2027 年完工。