〈光寶科法說〉Q2每股賺1.74元寫單季次高 上半年EPS 3.57元創同期高

光寶科 (2301-TW) 今 (29) 日召開法說，並公布第二季財報，稅後純益 40.34 億元，由於業外收益較上季減少，使獲利季減 5%，年增 17%，每股純益 1.74 元，但仍寫單季次高，僅次於今年第一季；上半年稅後純益 82.98 億元，年增 65%，每股純益 3.57 元，創歷年同期新高。

光寶科第二季營收 406.77 億元，季增 8%，年減 3%，毛利率 19.7%，季增 0.7 個百分點，年增 0.3 個百分點，營益率 9.4%，季增 3.8 個百分點，年增 0.7 個百分點；稅後純益 40.34 億元，季減 5%，年增 17%，每股純益 1.74 元，寫單季次高。

光寶科上半年營收 783.95 億元，年增 5%，毛利率 18.8%，年增 1.5 個百分點，營益率 7.6%，年增 1.6 個百分點；稅後純益 82.98 億元，年增 65%，每股純益 3.57 元，歷年同期新高。

光寶科指出，第二季雲端運算、物聯網、光電、汽車電子、筆電及遊戲機等產品與應用需求穩定成長，不過，由於第一季業外認列持有北美智慧電視品牌 VIZIO 的按公允市價評價利益，挹注 25 億元，第二季僅認列 3 億元，受到業外收益減少影響，導致整體獲利小幅下滑。

光寶科第二季光電部門營收占比 21%，營收季增 7%；雲端與物聯網部門營收占比 17%，營收季增 1.1 倍；資訊及消費性電子部門營收占比 52%，較上季成長 1.06 倍。

