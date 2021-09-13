半導體精選30指數 晶圓雙雄入列成分股

半導體肩負台股撐盤重任，台灣指數公司新編制的「台灣全市場半導體精選 30 指數」)，今 (13) 日起每 5 秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數，成分類股涵蓋台積電 (2330-TW)、聯發科 (2454-TW)、聯電 (2303-TW)、日月光投控 (3711-TW)、瑞昱 (2379-TW)、矽力 - KY(6415-TW)、環球晶 (6488-TW)、聯詠 (3034-TW)、世界 (5347-TW) 及譜瑞 - KY(4966-TW)。

指數公司表示，「台灣全市場半導體精選 30 指數」以涵蓋上市、上櫃市場中產業分類屬「半導體業」股票之臺灣全市場半導體指數為母指數，篩選發行市值前 30 大股票，採自由流通市值加權方法計算，作為台灣半導體業代表性股票之投資標竿指數。

從歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯，「台灣全市場半導體精選 30 指數」自 2016 年 7 月至 2021 年 7 月底之累積報酬率為 298.46%、2020 年殖利率 4.51%，表現均優於臺灣證券交易所發行量加權報酬指數 (134.65%、4.32%)、台灣全市場報酬指數 (142.74%、4.34%)。

指數公司表示，指數成分股依規則每年 3、6、9、12 月定期調整四次，指數權重前十大成分股為台積電、聯發科、聯電、日月光投控、瑞昱、矽力 - KY、環球晶、聯詠、世界及譜瑞 - KY。

根據世界半導體貿易統計組織（WSTS）預估，受惠需求強勁，2021-2022 年全球半導體業產值將由 5272 億成長至 5734 億美元，成長約 8.8%；另工研院 IEK 產科所預測 2021 年台灣半導體產值將攀升至新台幣 3.8 兆元，創下新里程碑，年成長率達 18.1%，優於全球半導體業平均 10% 水準。

指數公司表示，台灣半導體產業供應鏈完整，國際地位舉足輕重，全球半導體產業朝正向發展，台灣半導體業未來潛力亦備受期待。