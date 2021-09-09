海外流感疫苗提前出貨 國光生8月營收年增逾4成 Q4攀高峰

國光生 (4142-TW) 受惠海外疫苗提早出貨，推升 8 月營收 2.36 億元，月增 346%、年增 40.11%；前 8 月營收 3.84 億元，年減 36.11%，預期國內流感疫苗將於本月底開始出貨，營收有望再成長、第四季將攀全年高峰。
國光生表示，受惠第二條自動化產線建置完成、開始投產，及優化生產排程，國際客戶賽諾菲集團旗下 Protein Sciences 與中國流感疫苗訂單，提早於 8 月開始供貨，帶動 8 月營收成長。
國內流感疫苗方面，國光生指出，依照政府公告，公費流感疫苗將於 10 月開打，旗下疫苗也預計 9 月底開始出貨，年底前全部出貨完畢。據疾管署資料顯示，國光生今年公費疫苗總出貨量約 368.83 萬劑，金額為 8.85 億元。
除了公費流感疫苗外，國光生今年自費流感疫苗供應量有望從去年的 5 萬劑提升至 10 萬劑，並交由子公司安特羅 (6564-TE) 進行鋪貨與銷售。
海外部分，國光生指出，今年外銷地區包括中國、泰國、歐洲等地，其中，中國流感疫苗訂單較去年大幅成長 5 倍，達 150 萬劑。
國光生表示，第二線產線加入後，充填年產能擴大至 1 億劑，總產能提升 5 倍，新產線已有多項國際訂單預約生產排程中，待通過歐盟 EMA 及美國 FDA 查廠認證後，預估兩年內產能將達滿載。