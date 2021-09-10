投資總鋪師：IP+USB+第三代半導體 還有哪些漏網之魚

萬寶投顧王榮旭表示，國內疫情緊張情緒舒緩，加上電池主流重新轉強，台股反攻季線但量還是不足，這波大盤回測萬七還沒有到就反彈，代表月線及半年線支撐強勁，但下周中秋連假之前量能也不易擴大，指數空間有限，估計大盤將暫時在季線 17400 點上下 200 點區間整理，等待秋節後補量再攻。

量縮之下個股無法全部上漲，選對股票才能賺。電子籌碼優於傳產，電子上半周拉回整理，下半周復原速度很快，例如晶圓三雄台積電 (2330-TW) 融資餘額只有 2.6 萬多張，是今年相對低水位；聯電 () 融資從 8 月的 29 萬張降到 23 萬張，但同時期股價卻從 57 元漲到 70 元附近；而世界 () 短短三天融資竟然大減近 3 成，融資籌碼快速被洗出，難怪股價很快就再創新高。

反觀傳產的貨櫃、鋼鐵利多不斷，卻沒有任何一檔指標股漲回前高，股價自 7 月跌下來後就在低檔整理，該彈而不彈、該漲而不漲就是弱勢格局。主流股剛好相反，該跌不跌、該漲漲更多，所以主流很好辨認，從股價就看得出來。

萬寶投顧王榮旭指出，電子除了晶圓代工先漲過 7 月高點，我在專欄中也領先分析，8 月行情修正之後，超高價股王矽力 - KY() 領先復原創下新高；接著祥碩 (5269)、譜瑞 () 及力旺 () 這些千金股也先後創高，我判斷是資金回流電子的重要訊號，點出半導體產業將成為盤面主流，後來除了晶圓代工、IC 設計包括矽晶圓與封測都大漲上來。

最近中小電子漲多拉回，新主流因此逐漸浮出檯面。看好 IP 矽智財、USB 高速傳輸及第三代半導體。IP 股王力旺 () 再創新高，比價空間拉大；IP 股后世芯 - KY() 漲停再創波段新高。

也有見到法人影子的創意 () 及智原 () 後市看好，這 2 檔同時同時也是 USB 與矽智財主要的供應商，又擁有集團支援晶圓代工產能，後市值得追蹤。

USB 4.0 整合多項高速傳輸介面，包括 Intel 與 AMD 年底產品都將支援這個新規格，明年 USB 4.0 邁入放量階段，新規格新產品毛利高，受晶元代工漲價影響有限，是 IC 設計中除了 IP 谷之外的首選。高速傳輸晶片股王祥碩 () 與譜瑞 - KY() 都大漲，與 IP 股相同也產生比價效應。

創惟 () 最近漲多拉回整理，後市看好，除了獨家供應蘋果 USB 控制晶片，Intel 新平台也可採用創惟產品。創惟 7 月 EPS 0.54 元，下半年到明年的業績可望大幅成長。

偉詮電 () 主力產品市 USB-PD，搭上快速傳輸商機，上半年 EPS 2.1 元，全年上看 4.5 元，最近有法人介入；松翰 ()USB-PD 去年底就已經通過認證，上半年 EPS 3.9 元，全年估達 8~9 元，可說是 USB 與 MCU 雙概念股中本益比最低的晶片股。

萬寶投顧王榮旭強調，第三代半導體碳化矽及氮化鎵，抗高壓、抗高溫傳輸速度又快，台積電透過同集團世界先進鎖定氮化鎵製程技術布局；鴻海則買下旺宏 6 吋晶圓廠，發展與電動車相關的碳化矽產品；合晶 () 也切入碳化矽矽晶圓技術開發，目前 6 到 8 吋矽晶圓供不應求，8 月營收創下歷史次高，下半年換約不排除 2022 年報價繼續走揚，籌碼從融資散戶持續流向特定法人手中，後市看好。

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