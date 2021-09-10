A股37天交易量累計50兆元人民幣 市場點名五大推手

上證指數周五 (10 日) 小漲 0.27%，全周上漲 3.4%，值得注意的是，今天成交兩市金額又突破人民幣兆元以上，達 1.4 兆元，並且是連 37 個交易日破兆，這段期間的總成交額超過 50 兆元。

這是自 2015 年 5 月 8 日至 7 月 8 日連續 43 個交易日成交量破兆後，持續時間最長的一次，當時 A 股走了一波驚驚漲的強牛格局。

巨量的錢從哪裡來？誰在買賣？專家分析，量化交易、外資、房地產資金、公募、槓桿，是當前交易量能的 5 大推手。

量化交易

據中信證券研究部估算，截至今年二季度末，大陸量化類私募基金管理資產規模達到 10340 億元，正式邁過 1 兆關口，在證券私募行業的占比攀升至 21%。

截至 9 月初數據，大陸百億量化私募公司已經突破 20 家，數量再創歷史新高。

業內分析，量化換手率雙邊 20% 的情況下，大概占每日總成交量 20%。

安信證券指出，由於量化私募的換手率水平明顯高於其他資金，量化私募今年以來的大幅擴容對於全 A 成交金額快速上升的解釋力較強。對於全市場而言，量化資金的成交額占比預計不超過 20%，但也顯著超過北上資金和兩融資金的比例。

「炒房資金」

據媒體報導，不少炒房資金已經開始 “轉戰” 股市。

安信證券指出，房住不炒背景下，房地產政策全面收緊，多地房貸利率上調，或引發炒房資金紛紛轉向。

李迅雷分析，目前中國住宅總市值估計達到 400 兆，假設其中有 5% 流向 A 股市場，那也將達到 20 兆的驚人規模。

悟空投資表示，中國資產的主戰場不再是房地產，而是實體經濟的價值交易市場。銀行作為資金中介的金融屬性決定了直接投資實體產業難以承受風險，只能通過股市裡的專業管理機構配置分佈。

從收益率指標來看，房地產、股權、債券等類別的年化收益率下行，股市雖然波動大，但是年化收益率還是最高的。

公募與私募資金

此外，公募、私募的增量資金也很明顯。公募、私募基金也在這兩年迎來大發展，全行業整體規模迭創新高。

市場整體公募 + 私募基金的資產淨值規模於 7 月底達到 42.5 兆元，年增 30%，相比 2019 年底提升了 49%。

此外，數據顯示，今年以來截至 8 月 28 日，已成立新公募基金 1178 只，成立規模合計近 2.1 兆元。其中，權益類產品成立數量最多，股票型基金和混合型基金共成立 912 只，募集規模將近 1.62 兆元，占比約 77%。

悟空投資分析，巨額成交額還有一個原因是投資者結構的變化：A 股以前散戶主導，散戶行為是市場下跌時既不敢買也不敢賣，導致交易萎縮，而現在是機構投資者主導，機構投資者依據基本面投資，下跌時砍倉換倉都沒有心理障礙，導致市場放量，在風格切換時尤為明顯。

外資逐利

數據顯示，截至 9 月 9 日，北向資金今年合計流入近 3000 億元。

證監會副主席方海星指出，截至 2021 年 8 月末，外資持有 A 股流通市值 3.47 兆元，占流通市值比重約 4.7%。

槓桿資金

據安信證券分析，自 2020 年下半年起，市場中融資融券資金持續上行，截至 9 月 2 日，兩融餘額高達 18735 億元，為近 5 年最高點且已接近 15 年高點水準。