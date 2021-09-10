北京加強監管背景下 中國音訊平台喜馬拉雅撤回美國IPO計畫

在中國加強對海外上市公司的審查之際，中國最大音訊分享平台喜馬拉雅 (Ximalaya) 周四 (9 日) 撤回了在美國首次公開募股 (IPO) 計畫。

這家總部位於上海的公司在提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的監管文件中表示，此舉符合公眾利益和對投資者的保護。

喜馬拉雅於 2012 年創建，是中國知名的播客平台之一。在過去 8 年內，已經從最初的音訊分享平台，擴展到智慧音箱、車載等多個應用領域，據報導，截至今年第 1 季，平台月均活躍用戶達 2.5 億。

在中國騰訊控股的支持下，喜馬拉雅已於 4 月申請 IPO。市場當時估計，集資規模約在 5 億至 10 億美元間。

此前媒體報導，到今年 5 月，中國正在敦促喜馬拉雅放棄在美國上市的計畫，轉而前往香港，這表明當局正在尋求進一步加強對民營媒體和互聯網業務的控制。

先前由阿里巴巴支持，醫療數據集團 LinkDoc Technology Ltd 在 7 月已擱置在美國 IPO 計畫。

過去一段期間，由於北京官方加強整改，針對海外上市做出更多要求。投資者拋售了中國公司的股票，網上叫車平台滴滴打車在紐約上市引發風波後，3 個月內市值損失了 36%。

除了中國官方施加更多壓力外，SEC 也開始對想在紐約上市交易的中國企業，發布新的揭露規定，以協助投資人更加清楚相關風險。