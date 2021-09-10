傳蔚來赴港上市將延至明年

彭博周四（9 日）援引消息人士報導，中國電動汽車製造商蔚來汽車赴港上市計畫，可能因公司結構問題而延遲至明年。

消息人士透露，蔚來汽車收到香港交易所（HKEX）對公司結構方面的詢問，包括 2019 年設立的用戶信託，因此在 2022 年初之前不太可能登陸港交所。

消息人士指出，考慮登陸港交所計畫延遲，蔚來汽車周三計畫出售多達 20 億美元的美國存託憑證（ADR）能使其迅速籌集資金。此外，消息人士也說，目前蔚來汽車正針對上市問題討論中，仍有可能放棄在香港上市。蔚來汽車與港交所對此拒絕置評。

德意志銀行（Deutsche Bank）分析師 Edison Yu 在周四的報告中寫道，蔚來此次融資意味將進一步延遲登陸港交所。

根據蔚來汽車的一份文件顯示，2019 年蔚來執行長李斌（William Li）將 5,000 萬股份轉讓給一家蔚來汽車用戶信托基金，並保留對該些股份的投票權，讓客戶「有機會討論並建議使用轉讓股份帶來的經濟效益」。

而這種結構可能會阻礙蔚來汽車在香港上市計畫，蔚來的競爭對手小鵬汽車與理想汽車先後登陸港交所，兩家公司分別在 7 月募得 18 億美元與 15 億美元的資金。

蔚來汽車以成為中國市場最大的電動車製造商為目標，預計在 2022 年將交付包括 ET7 在內的 3 款全新車型，準備擴大市占率，資金需求也相對增加，該公司計畫將今年的研發支出增加至人民幣 50 億元（約 7.74 億美元）。

截稿前，蔚來汽車 (NIO-US) 上漲 1.19%，每股暫報 38.60 美元，小鵬汽車 (XPEV-US) 上漲 1.02%，每股暫報 39.51 美元，理想汽車 (LI-US) 上漲 1.03%，每股暫報 30.53 美元。

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