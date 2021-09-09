今周刊財富管理大獎 統一證獲二大獎項肯定

統一證券 (2855-TW) 在本次的 2021 年今周刊財富管理大獎中，榮獲「最佳行銷創新獎」第一名和「最佳永續發展獎」第三名兩項肯定，顯現出統一證以客戶為中心，在產品研發和通路服務上勇於創新，致力滿足客戶需求獲得肯定。

統一證券今年以來獲獎不斷，日前 ETN 獲得國家品牌玉山獎、期貨業務榮獲期交所頒發雙項期貨鑽石獎，以及 2021 財訊財富管理「最佳客戶推薦」和「最佳影音行銷獎」雙獎。

統一證經紀部副總張宏碩表示，即使置身牛市，統一證仍本著服務廣大客戶的心，從過去傳統的證期權業務通路，轉型至財富管理的創新創意行銷，貫徹財富管理的核心精神，在為客戶實現財富增值目標時，仍不忘做好適當的資產配置建議。

統一證提及，財富管理其實並非高資產客戶的專利，積極針對年輕族群，培養下一代高潛力財管客戶，為此，特別找來饒舌歌手一同策畫 MV，寫實歌詞配上洗腦曲風，直接喊出年輕人財富自由的心聲及渴望，饒舌 MV 也顛覆以往券商行銷方式，單支影片最高獲得 200 多萬次的點閱，廣受客戶好評。

統一證強調，深知商品與團隊的合作鏈，就好比一段交響樂章，包含三個要素：節奏、旋律及和聲，相輔相成缺一不可，因此，由總公司帶頭掌舵，指揮出明快的節奏，分公司配合譜出優美的旋律，提供客戶最優質的服務，更重要的是財富管理商品研發團隊為客戶嚴選把關，如同曼妙的和聲演出，共同編織財富管理的最美樂章。