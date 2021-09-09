群創8月營收314億元月減2.7% 創近七年同期新高

面板大廠群創 (3481-TW) 今 (9) 日公布 8 月營收，受面板報價回落影響，單月營收月減 2.7%，達約 313.84 億元，但對比去年同期仍年增 28.4%，也創近七年同期新高，累計今年前 8 個月營收則達 2407.06 億元，年增 45.5%。

出貨方面，群創統計，8 月大尺寸合併出貨量達 1271 萬片，月增 3.5%，中小尺寸合併出貨量則為 2779 萬片，月減 2.3%。

展望下半年，群創認為，面板產業仍維持晴空萬里趨勢，觀察上游 IC、玻璃基板等零組件持續吃緊，其中，玻璃基板廠近期生產良率下滑，估下半年整體玻璃基板產能供應，將較原先預估下修 15-20%。

觀察各產品線，群創指出，下半年小尺寸電視價格止穩，但大尺寸需求維持高檔，第三季 IT 產品需求持續熱絡，包含返校潮、回辦公室等商用將逐步取代電競需求，也看好車載、手機、電子標籤等商機回溫，

另一方面，中小尺寸面板廠凌巨 (8105-TW) 今也公布 8 月營收達 9.24 億元，月增 3.6%、年增 55.2%，創下 2018 年 1 月以來，近 44 個月新高，累計前 8 個月營收則達 66.97 億元、年增 49.3%。