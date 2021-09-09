文．高適

近期美國眾多經濟數據已出現疲態，加上聯準會主席鮑爾八月二十七日在央行年會中的鴿派談話，聯準會延後縮減購債規模時間逐漸成為市場共識，激勵市場情緒提升，資金風險偏好提升，大舉重返風險性資產，推升全球股市向上走高。

根據理柏數據，截至九月一日的近一周全球股票基金獲得一九一．九億美元的資金淨流入，創六月二三日以來最大單週流入規模。其中，美國股票基金淨流入一一六．四億美元，亞洲基金淨流入十五．四億美元。在產業分類中，科技類股基金連兩周獲得最多資金淨流入，單周十六．四億美元，創六週來最大單週流入。觀察以科技股為主的台股，同樣受惠此資金流向的新變化，同期間外資買超台股六三三億元台幣 (約二三億美元)。

外資火力集中晶圓雙雄

在六三三億元買超金額中，幾乎都集中在晶圓雙雄，台積電 (2330) 買超四○八億元，聯電 (2303) 買超一○三億元，兩檔股票就佔了買超金額的 81％，遠超過在台股的權重。探究其原因，除了反應晶圓代工漲價、獲利上修所帶動的外資回補買盤外，兩者與其在美股掛牌的 ADR 價格處於折價狀態，加上台幣轉升值，出現讓外資套利又賺匯差的上下其手機會。

台積電及聯電分別獲得外資自八月二四日起連十買及八月二十五日起連八買力挺下，股價最大漲幅分別達 12.7％及 23％，改寫半年新高及 21 年來新高。如果未來全球資金流向維持目前方向，股價短線漲多休息後，仍有機會再展開新一波漲勢。

母雞帶小雞效應 供應鏈有望落底反彈

台積電股價持續走高，勢必對台積電供應鏈評價回升會帶起母雞帶小雞的效應，吸引資金轉進帶動輪動行情。近期台積電不僅積極在海外設廠，也頻頻傳出將在台灣高雄蓋新廠，三年資本支出一千億美元的擴張計畫也會逐步落實，對於廠務及設備訂單需求只會有增無減，供應鏈營運成長可期，成為台積電擴張計劃的優先受惠者。

不過，台積電為了提高毛利率雙管齊下，晶圓代工費漲價的同時，也對供應鏈砍價以降低成本。受砍價利空雜音干擾，供應鏈近期股價表現相對落後，卻也可視為利空測試底部支撐的機會。考量台積電付款慣性，廠務及設備供應鏈營收認列高峰多集中在下半年，又以第四季為大宗，隨著時間越接近年底，股價越有機會反應營收走高，出現落底反彈的漲升表現。

毛利率反映競爭力

至於供應鏈未來獲利率表現受台積電砍價影響有多大？或許可從各公司的毛利率高低的角度去判斷，毛利率越高就表示本身技術含量越高、競爭者越少，可取代性越低，台積電較無法透過其他供應商的訂單比重調整來壓低報價。同樣地，毛利率高於同業均值，也表示技術能力高於同業，被砍價的空間就會低於同業。

由於這些廠務及設備廠不會只有台積電一家客戶，砍價對獲利衝擊僅佔部分營收，加上營運也會受惠全球晶圓代工擴廠潮及全球半導體本土化的產業趨勢，公司整體訂單需求持續成長的趨勢確立，獲利成長趨勢也會跟著確立。

※精彩全文，詳見《理財周刊》1098 期，2021.09.10 出刊。

來源：《理財周刊》1098 期

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