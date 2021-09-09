大哥休息個股表現 好好注意這2個族群

週四台股進入縮量整理，盤中一度拉回測試月線後買盤湧現，量縮反彈個股表現，賺錢效應正在增加，這邊可以好好積極選股。

主軸轉變：指數拉高必看台積電聯電但是佈局的甜蜜點已經過了，仍看漲但是不是賺大錢的地方，跌深的 IC 設計、車用電子。

個股部分：晶豪科 3006 營收創新高底部完成投信籌碼清洗乾淨，九月下旬法說，利基型記憶體產能持續縮減，三星、海力士 2021 年第四季基本不生產 DDR3 以下產品，供給小於需求應用持續增加可以持續看好；點序 (6485-TW)8 月營收可望再創新高，8 月底產品漲價 20-30%，獲利今年法人估 12 元明年產能提高可能挑戰 20 元；晶焱(6411-TW) 營收持續創高靜電防護產品應用擴大到車用，技術面也強勢；創惟 (6104-TW) 今年切入蘋果供應鏈 USB4.0 產品，公司體質產生質變，可以留意。

車用電子：第三代半導體化合物漢磊 (3707-TW)、太極(4934-TW) 、越峰(8121-TW) 都切入相關領域，然而獲利都還沒出來，可以注意威健 3033，本業 IC 通路上半年獲利 1.98 元配 1.33 現金股利，轉型成車用 IGBT 整合系統供應商切入車電再加大佈局穩晟（第三代半導體化合物）未來將成為隱藏版碳化矽供應鏈公司，公司質變股價僅 25.4 元值得好好注意。

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無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

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